Trakya'dan sofralara unutulmuş lezzet: Mamzana tarifi

Türk mutfağının her bölgesinde saklı kalmış tarifler, geçmişin izlerini bugüne taşıyor. Trakya mutfağına özgü, hafifliğiyle yaz sofralarına çok yakışan “mamzana”, köz tadını yoğurtla dengeleyen özel bir lezzet. Sıklıkla Edirne ve Kırklareli köylerinde yapılan bu meze, aynı zamanda pratik ve ekonomik oluşuyla da dikkat çekiyor.
MAMZANA TARİFİ
Malzemeler:
- 2 adet patlıcan
- 2 adet yeşil biber
- 1 adet kapya biber
- 1 diş sarımsak (ezilmiş)
- 4-5 yemek kaşığı yoğurt
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı
- Tuz
- Üzeri için isteğe bağlı kırmızı toz biber veya dereotu
Yapılışı:
- Patlıcanları ve biberleri közleyin. Közlenen sebzelerin kabuklarını soyup minik minik doğrayın.
- Ezilmiş sarımsak ve tuzu sebzelerin üzerine ekleyin.
- Yoğurdu ekleyip tüm malzemeleri karıştırın.
- Servis tabağına alın, üzerine zeytinyağını gezdirin.
- Dilerseniz kırmızı toz biber ya da ince kıyılmış dereotu ile süsleyin.