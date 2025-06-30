Trakya'dan sofralara unutulmuş lezzet: Mamzana tarifi

Türk mutfağının her bölgesinde saklı kalmış tarifler, geçmişin izlerini bugüne taşıyor. Trakya mutfağına özgü, hafifliğiyle yaz sofralarına çok yakışan “mamzana”, köz tadını yoğurtla dengeleyen özel bir lezzet. Sıklıkla Edirne ve Kırklareli köylerinde yapılan bu meze, aynı zamanda pratik ve ekonomik oluşuyla da dikkat çekiyor.

MAMZANA TARİFİ

Malzemeler:

2 adet patlıcan

2 adet yeşil biber

1 adet kapya biber

1 diş sarımsak (ezilmiş)

4-5 yemek kaşığı yoğurt

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

Üzeri için isteğe bağlı kırmızı toz biber veya dereotu

Yapılışı: