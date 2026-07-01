Trakya'nın meşhur lezzeti: Hayrabolu tatlısı tarifi

Adını Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinden alan Hayrabolu tatlısı, kendine özgü peynirli hamuru, hafif şerbeti ve üzerine serpiştirilen tahin ya da cevizle damaklarda iz bırakan geleneksel lezzetlerden biri olarak öne çıkıyor. Özellikle Trakya mutfağının vazgeçilmez tatlıları arasında yer alan bu özel tarifi, doğru malzemeler ve birkaç püf noktasıyla evde de hazırlamak mümkün. Peki, Hayrabolu tatlısı nasıl yapılır? İşte adım adım Hayrabolu tatlısı tarifi...

HAYRABOLU TATLISI İÇİN MALZEMELER

Hamuru için:

250 gram tuzsuz taze peynir (tercihen tuzsuz lor veya tatlı peyniri)

2 adet yumurta

1 su bardağı irmik

1 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

Şerbeti için:

3 su bardağı toz şeker

3 su bardağı su

Birkaç damla limon suyu

Servis için:

Tahin

Dövülmüş ceviz veya fındık

HAYRABOLU TATLISI NASIL YAPILIR?

İlk olarak şerbeti hazırlayın. Şeker ve suyu kaynatın. Kaynamaya başladıktan sonra limon suyunu ekleyin ve 10 dakika daha kaynatıp ocaktan alın. Soğumaya bırakın.

Tuzsuz peyniri ezerek pürüzsüz hale getirin.

Yumurtaları ekleyip karıştırın. Ardından irmik, un, kabartma tozu ve vanilini ilave ederek yumuşak kıvamlı bir hamur hazırlayın.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın ve hafifçe bastırarak şekil verin.

Yağlı kâğıt serili fırın tepsisine dizin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri güzelce kızarana kadar yaklaşık 25-30 dakika pişirin.

Fırından çıkan sıcak tatlıları, soğuyan şerbete alın ve yaklaşık 15-20 dakika şerbeti çekmelerini bekleyin.

Servis tabağına aldıktan sonra üzerine tahin gezdirip ceviz veya fındık serpiştirerek servis edin.