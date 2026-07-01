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Bir kez deneyen dışarıdan almak istemiyor: Sokak simidi tarifi

Bir kez deneyen dışarıdan almak istemiyor: Sokak simidi tarifi

1.07.2026 09:58:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Bir kez deneyen dışarıdan almak istemiyor: Sokak simidi tarifi

Kokusu ve çıtır dokusuyla sokak lezzetlerinin vazgeçilmezi olan simidi evde hazırlamak sandığınızdan daha kolay. İşte tam kıvamında, bol susamlı sokak simidi tarifi...
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Kahvaltıların ve çay saatlerinin vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan sokak simidi, dışı çıtır, içi ise yumuşacık dokusuyla her yaştan büyük ilgi görüyor. Pekmezli sosu ve bol kavrulmuş susamıyla fırından yeni çıkmış bir simit hazırlamak için birkaç püf noktasına dikkat etmek yeterli. Peki, evde sokak simidi nasıl yapılır? İşte adım adım ev yapımı sokak simidi tarifi...

EVDE SOKAK SİMİDİ İÇİN MALZEMELER

Hamuru için:

  • 1 su bardağı ılık süt
  • 1 su bardağı ılık su
  • 1 paket instant maya
  • 1 yemek kaşığı toz şeker
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 3 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 5-5,5 su bardağı un

Üzeri için:

  • 1 çay bardağı üzüm pekmezi
  • Yarım çay bardağı su
  • 2 su bardağı kavrulmuş susam

EVDE SOKAK SİMİDİ NASIL YAPILIR?

Ilık süt, su, maya ve şekeri bir kaba alıp karıştırın. Mayanın aktifleşmesi için 5 dakika bekleyin.

Tuz, sıvı yağ ve unu azar azar ekleyerek ele yapışmayan yumuşak bir hamur yoğurun.

Hamurun üzerini örtüp yaklaşık 1 saat mayalanmaya bırakın.

Mayalanan hamuru eşit bezelere ayırın. Her bezeyi uzun şeritler hâline getirip iki parçayı birbirine dolayarak simit şekli verin.

Pekmez ve suyu bir kasede karıştırın.

Hazırladığınız simitleri önce pekmezli karışıma, ardından her tarafı kaplanacak şekilde kavrulmuş susama bulayın.

Yağlı kâğıt serili fırın tepsisine dizin ve 15 dakika tepsi mayası için bekletin.

Önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzeri kızarana kadar yaklaşık 20-25 dakika pişirin.

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