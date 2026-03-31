Tropikal ormanların enfes lezzeti: Mbakbaka

Mutfak literatüründe "kağıtta balık tekniğinin antik atası" olarak tanımlanan Mbakbaka, Orta Afrika'nın nehir kıyısı kültürlerinde doğmuştur. Bu yemeği diğer balık yahnilerinden ayıran temel fark, tencere yerine kullanılan muz yapraklarının yemeğe kattığı hafif odunsu ve tatlımsı aromadır. Gastronomi dünyasında "buhar hapsetme sanatı" olarak bilinen bu reçete, balığın kendi suyunda, hiçbir besin değerini kaybetmeden en sulu haliyle pişmesini sağlar.

MBAKBAKA TARİFİ

Malzemeler

800 gram beyaz etli nehir veya deniz balığı (levrek veya yayın balığı muadili - iri dilimlenmiş)

4-6 adet büyük ve taze muz yaprağı (bulunamazsa yağlı kağıt ve folyo kombinasyonu)

2 adet orta boy kuru soğan (piyazlık doğranmış)

3 diş ezilmiş sarımsak

2 adet domates (küp doğranmış)

1 adet sarı dolmalık biber

1 tatlı kaşığı taze rendelenmiş zencefil

2 yemek kaşığı palmiye yağı veya sızma zeytinyağı

1 adet acı süs biberi (Pili-Pili)

Yarım misket limonu suyu

Tuz ve karabiber

Bir tutam muskat rendesi

Yapılışı