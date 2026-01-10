Türk mutfağının efsane lezzeti: Düğün çorbası tarifi

Düğün çorbası, adını yalnızca düğünlerde değil, bayram ve davet sofralarında da sıkça yer almasından alıyor. Osmanlı mutfağından günümüze uzanan bu tarif, özellikle terbiyeli çorbalar arasında ayrı bir yere sahip. Ev mutfağında da klasik yöntemle hazırlandığında lokanta lezzetine yakın bir sonuç veriyor.
DÜĞÜN ÇORBASI TARİFİ
Malzemeler
- 300 gram haşlanmış dana eti
- 6 su bardağı et suyu
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 1,5 yemek kaşığı un
- 1 adet yumurta sarısı
- Yarım limonun suyu
- Tuz
- Karabiber
Yapılışı
- Haşlanmış dana etini küçük parçalara ayırın.
- Tencereye tereyağını alıp eritin.
- Unu ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun.
- Et suyunu yavaş yavaş ekleyerek sürekli karıştırın.
- Etleri tencereye ilave edin.
- Terbiye için yumurta sarısı ve limon suyunu bir kapta çırpın.
- Çorbadan birkaç kaşık alarak terbiyeyi ılıtın.
- Terbiyeyi yavaşça tencereye ekleyin.
- Tuz ve karabiberi ilave edip kısık ateşte birkaç dakika kaynatın.