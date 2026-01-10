Türk mutfağının efsane lezzeti: Düğün çorbası tarifi

Düğün çorbası, adını yalnızca düğünlerde değil, bayram ve davet sofralarında da sıkça yer almasından alıyor. Osmanlı mutfağından günümüze uzanan bu tarif, özellikle terbiyeli çorbalar arasında ayrı bir yere sahip. Ev mutfağında da klasik yöntemle hazırlandığında lokanta lezzetine yakın bir sonuç veriyor.

DÜĞÜN ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler

300 gram haşlanmış dana eti

6 su bardağı et suyu

2 yemek kaşığı tereyağı

1,5 yemek kaşığı un

1 adet yumurta sarısı

Yarım limonun suyu

Tuz

Karabiber

Yapılışı