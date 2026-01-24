Türk mutfağının efsanelerinden: Toyga çorbası tarifi

Anadolu’nun geleneksel mutfak hafızasında önemli bir yeri olan toyga çorbası, “az malzemeyle büyük lezzet” fikrinin en güçlü örneklerinden biri. Yoğurdun hafif ekşiliği, buğdayın tok tutan yapısı ve nanenin aromasıyla öne çıkan bu tarif; hem pratik hem de besleyici bir seçenek arayanların favorisi olmaya devam ediyor. Evde kolayca hazırlanabilen toyga çorbası, doğru terbiyeyle kesilmeden kıvam alan, lezzeti ise günlerce akılda kalan klasiklerden.
TOYGA ÇORBASI TARİFİ
Malzemeler
- su bardağı aşurelik buğday (yarma)
- 1 su bardağı yoğurt
- 1 adet yumurta sarısı
- 1 yemek kaşığı un
- 5 su bardağı su (isteğe göre et suyu da olabilir)
- 1 çay kaşığı tuz
Üzeri için:
- 2 yemek kaşığı tereyağı veya zeytinyağı
- 1 tatlı kaşığı kuru nane
- İsteğe göre pul biber
Yapılış
- Buğdayı haşlayın: Aşurelik buğdayı yıkayın, tencereye alın ve üzerini geçecek kadar suyla yumuşayana kadar haşlayın.
- Suyu ayarlayın: Buğday haşlandıktan sonra 5 su bardağı suyu (veya et suyunu) ekleyin, kaynamaya bırakın.
- Terbiyeyi hazırlayın: Bir kapta yoğurt, yumurta sarısı ve unu pürüzsüz olana kadar çırpın.
- Kesilmemesi için ılıştırın: Kaynayan çorbadan 1-2 kepçe alıp terbiyeye yavaşça ekleyin, karıştırarak ılıştırın.
- Terbiyeyi tencereye ekleyin: Terbiyeyi tencereye ince bir akışla dökün, sürekli karıştırın.
- Kıvam verin: Çorbayı kısık ateşte 5-10 dakika daha pişirin. Tuzunu ekleyin.
- Sosu hazırlayın: Küçük bir tavada tereyağını eritin, kuru naneyi ekleyip kısa süre çevirin.
- Servis edin: Çorbayı kaselere alın, üzerine naneli yağı gezdirin. İsteğe göre pul biber ekleyin.