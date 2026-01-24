Türk mutfağının efsanelerinden: Toyga çorbası tarifi

Anadolu’nun geleneksel mutfak hafızasında önemli bir yeri olan toyga çorbası, “az malzemeyle büyük lezzet” fikrinin en güçlü örneklerinden biri. Yoğurdun hafif ekşiliği, buğdayın tok tutan yapısı ve nanenin aromasıyla öne çıkan bu tarif; hem pratik hem de besleyici bir seçenek arayanların favorisi olmaya devam ediyor. Evde kolayca hazırlanabilen toyga çorbası, doğru terbiyeyle kesilmeden kıvam alan, lezzeti ise günlerce akılda kalan klasiklerden.

TOYGA ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler

su bardağı aşurelik buğday (yarma)

1 su bardağı yoğurt

1 adet yumurta sarısı

1 yemek kaşığı un

5 su bardağı su (isteğe göre et suyu da olabilir)

1 çay kaşığı tuz

Üzeri için:

2 yemek kaşığı tereyağı veya zeytinyağı

1 tatlı kaşığı kuru nane

İsteğe göre pul biber

Yapılış