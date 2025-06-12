Türk mutfağının efsaneleşmiş lezzeti: Bulgur pilavı tarifi

Klasik pilav tariflerinden sıkılanlar için hem geleneksel hem de besleyici bir alternatif olan mercimekli bulgur pilavı son dönemde sofralarda sıkça tercih edilmeye başlandı. Özellikle lif ve bitkisel protein açısından zengin olması nedeniyle diyet yapanlar ve dengeli beslenmek isteyenler tarafından da sıkça tüketiliyor. Üstelik hazırlaması da oldukça kolay.

MERCİMEKLİ BULGUR PİLAVI TARİFİ

Malzemeler

1 su bardağı pilavlık bulgur

1/2 su bardağı yeşil mercimek

1 adet kuru soğan

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı domates salçası

2 su bardağı sıcak su

Tuz, karabiber, pul biber

Yapılış