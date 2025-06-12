Türk mutfağının efsaneleşmiş lezzeti: Bulgur pilavı tarifi

Klasik pilav tariflerinden sıkılanlar için hem geleneksel hem de besleyici bir alternatif olan mercimekli bulgur pilavı son dönemde sofralarda sıkça tercih edilmeye başlandı. Özellikle lif ve bitkisel protein açısından zengin olması nedeniyle diyet yapanlar ve dengeli beslenmek isteyenler tarafından da sıkça tüketiliyor. Üstelik hazırlaması da oldukça kolay.
MERCİMEKLİ BULGUR PİLAVI TARİFİ
Malzemeler
- 1 su bardağı pilavlık bulgur
- 1/2 su bardağı yeşil mercimek
- 1 adet kuru soğan
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 2 su bardağı sıcak su
- Tuz, karabiber, pul biber
Yapılış
- Mercimeği haşlayın ve süzün.
- Ayrı bir tencerede zeytinyağında yemeklik doğranmış soğanı kavurun.
- Salçayı ekleyip birkaç dakika daha kavurun.
- Haşlanmış mercimek ve yıkanmış bulguru ekleyin, karıştırın.
- Sıcak su ve baharatları ilave edin.
- Kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin, demlenmeye bırakın.