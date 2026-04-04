Türk mutfağının efsaneleşmiş lezzeti: Fırın sütlaç tarifi

Mutfak literatüründe "hafifliğin ve dengenin sembolü" olarak tanımlanan Fırın Sütlaç, şerbetli tatlıların ağırlığına karşı sütün zarafetini temsil eder. Onu tencere sütlacından ayıran en temel fark, fırının sadece üst ısısında (ızgara modunda) kısa süreliğine pişirilerek elde edilen karamelize tabakadır.

FIRIN SÜTLAÇ TARİFİ

Malzemeler

1 litre tam yağlı süt (mümkünse günlük süt)

1 çay bardağı pirinç (haşlanmış)

1 su bardağı toz şeker (isteğe bağlı artırılabilir)

2 yemek kaşığı buğday nişastası

1 paket vanilya

2 su bardağı su (pirinci haşlamak için)

1 adet yumurta sarısı (üzerinin daha iyi kızarması için - opsiyonel)

Yapılışı