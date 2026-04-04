Türk mutfağının efsaneleşmiş lezzeti: Fırın sütlaç tarifi

Mutfak literatüründe "hafifliğin ve dengenin sembolü" olarak tanımlanan Fırın Sütlaç, şerbetli tatlıların ağırlığına karşı sütün zarafetini temsil eder. Onu tencere sütlacından ayıran en temel fark, fırının sadece üst ısısında (ızgara modunda) kısa süreliğine pişirilerek elde edilen karamelize tabakadır.
FIRIN SÜTLAÇ TARİFİ
Malzemeler
- 1 litre tam yağlı süt (mümkünse günlük süt)
- 1 çay bardağı pirinç (haşlanmış)
- 1 su bardağı toz şeker (isteğe bağlı artırılabilir)
- 2 yemek kaşığı buğday nişastası
- 1 paket vanilya
- 2 su bardağı su (pirinci haşlamak için)
- 1 adet yumurta sarısı (üzerinin daha iyi kızarması için - opsiyonel)
Yapılışı
- Pirincin Hazırlanması: Pirinçleri yıkayıp 2 su bardağı su ile tamamen yumuşayıp sularını çekene kadar haşlayın. Pirinçlerin iyice açılmış olması, sütlacın dokusu için kritiktir.
- Sütle Buluşma: Haşlanan pirinçlerin üzerine sütü ve vanilyayı ekleyin. Karışım kaynamaya başlayana kadar ara ara karıştırarak pişirin.
- Tatlandırma: Süt kaynamaya başlayınca şekeri ilave edin ve şeker tamamen eriyene kadar 5 dakika daha tıngırdatın.
- Bağlama: Nişastayı yarım çay bardağı su veya sütle pürüzsüz hale gelene kadar açın. Kaynayan süte yavaş yavaş ekleyerek karıştırın. Karışım hafifçe koyulaşmaya başladığında (boza kıvamına yaklaşınca) ocaktan alın.
- Fırın Hazırlığı: Sütlaçları fırına dayanıklı güveç kaplarına veya cam kaselere paylaştırın. Kapların üzerinde bir parmak boşluk bırakmaya özen gösterin.
- Benmari Tekniği: Kaseleri derin bir fırın tepsisine dizin. Tepsiye, kaselerin yarısına gelecek kadar soğuk su doldurun (bu, sütlacın altının tekrar pişip kurumasını engeller).
- Kızartma: Fırını sadece üst ızgara modunda 200°C dereceye ayarlayın. Tepsiyi fırının en üst rafına yerleştirin. Sütlaçların üzeri yanık kahverengi benekler oluşturana kadar (yaklaşık 10-15 dakika) takip ederek pişirin.
- Final: Fırından çıkan sütlaçları önce oda sıcaklığında soğutun, ardından buzdolabında en az 2 saat dinlendirerek soğuk servis yapın.