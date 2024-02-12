Türk mutfağının gözdesi: Tavuk Pilav nasıl yapılır?

Yayınlanma: 12.02.2024 - 18:00

Güncelleme: 12.02.2024 - 18:00

Mutfaklarına lezzet katmak isteyenlere müjde! İşte Türk mutfağının vazgeçilmezi, sıcacık bir sofranın yıldızı tavuklu pilav tarifi... Hem pratik hem de damakları şenlendiren bu enfes tarif, pilavın doygunluğunu tavuk etiyle birleştiriyor. Sevdiklerinizle paylaşabileceğiniz, ailenizin favorisi olmaya aday bu lezzetli pilav, özel gün sofralarınıza da renk katacak. Şimdi, mutfakta bir yolculuğa çıkmaya hazır mısınız? Püf noktalarıyla Tavuklu pilav tarifi...

MALZEMELER

2 su bardağı pilavlık pirinç

500 gram tavuk göğsü

1 büyük soğan

2 yemek kaşığı tereyağı veya sıvı yağ

1 tatlı kaşığı tuz

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı pul biber

4 su bardağı tavuk suyu veya su

Tuz

Birkaç dal taze soğan veya maydanoz

YAPILIŞI

Pirinç bir süzgeç içinde bol suyla yıkanır, üzerine sıcak su eklenir ve 15-20 dakika kadar bekletilir.

Tavuk göğsü haşlanır. Haşlanan tavuklar didiklenir.

Yıkanan pirinç süzgeç yardımıyla süzülür.

Geniş tabanlı bir tencereye sıvı yağ eklenir ve tereyağı eritilir.

Tereyağının erimesinin ardından pirinç eklenir. Orta ateşte pirinçle kavrulur.

Kavrulan pirinçlere tuz eklenir. Karıştırılır.

Haşlanan tavukların suyundan eklenir. Kaynamaya başladıktan sonra tencerenin kapağı kapatılır.

Kaynadıktan sonra ateşi kısılır ve pilav suyunu çekene kadar demlemeye bırakılır. Bu süre genellikle 15-20 dakika arasında değişir.

Demlendikten sonra tane tane olması için bir tahta kaşık veya spatula ile karıştırılır.

Tencerenin kapağını kapatıp, pilavı bir süre dinlendirin.

Daha sonra pilavın üzerine tavuk eklenerek servise hazırlanır.