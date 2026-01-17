Türk Mutfağının Hafif ve Doyurucu Klasiği: Mercimek Köftesi

Mercimek köftesi, özellikle gün sofralarının, çay saatlerinin ve kalabalık davetlerin vazgeçilmez lezzetlerinden biri olarak biliniyor. Güneydoğu Anadolu mutfağından tüm Türkiye’ye yayılan bu tarif, hem ekonomik hem de pratik oluşuyla öne çıkıyor. Baharat ve yeşillik dengesi doğru kurulduğunda mercimek köftesi, hafif ama doyurucu bir alternatif sunuyor ve genellikle marul yapraklarıyla servis ediliyor.
MERCİMEK KÖFTESİ TARİFİ
Malzemeler
- 1 su bardağı kırmızı mercimek
- 2 su bardağı su
- 1,5 su bardağı ince bulgur
- 1 adet büyük kuru soğan (ince doğranmış)
- 4 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 1 yemek kaşığı biber salçası
- 1 çay kaşığı kimyon
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı pul biber
- Tuz
- Yarım demet maydanoz
- 4–5 dal taze soğan
- Yarım limonun suyu
Yapılışı
- Kırmızı mercimeği yıkayıp tencereye alın, suyu ekleyin ve mercimekler iyice yumuşayana kadar pişirin.
- Pişen mercimeği ocaktan alın, sıcak haldeyken ince bulguru ekleyip karıştırın.
- Tencerenin kapağını kapatıp bulgurun şişmesini bekleyin.
- Ayrı bir tavada zeytinyağını ısıtın, soğanları pembeleşene kadar kavurun.
- Domates ve biber salçasını ekleyip kokusu çıkana kadar kavurmaya devam edin.
- Hazırlanan sosu mercimekli karışıma ekleyin.
- Kimyon, karabiber, pul biber ve tuzu ilave edin.
- Karışım ılıdıktan sonra ince doğranmış maydanoz ve taze soğanı ekleyin.
- Limon suyunu ilave edip yoğurarak homojen bir kıvam elde edin.
- Karışımdan parçalar alıp şekil verin.