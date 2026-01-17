Türk Mutfağının Hafif ve Doyurucu Klasiği: Mercimek Köftesi

Mercimek köftesi, özellikle gün sofralarının, çay saatlerinin ve kalabalık davetlerin vazgeçilmez lezzetlerinden biri olarak biliniyor. Güneydoğu Anadolu mutfağından tüm Türkiye’ye yayılan bu tarif, hem ekonomik hem de pratik oluşuyla öne çıkıyor. Baharat ve yeşillik dengesi doğru kurulduğunda mercimek köftesi, hafif ama doyurucu bir alternatif sunuyor ve genellikle marul yapraklarıyla servis ediliyor.

MERCİMEK KÖFTESİ TARİFİ

Malzemeler

1 su bardağı kırmızı mercimek

2 su bardağı su

1,5 su bardağı ince bulgur

1 adet büyük kuru soğan (ince doğranmış)

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

Tuz

Yarım demet maydanoz

4–5 dal taze soğan

Yarım limonun suyu

Yapılışı