Türk mutfağının imza lezzetlerinden biri: Kayseri mantısı tarifi

Mutfak literatüründe "küçük ama devasa lezzet" olarak tanımlanan Mantı, Orta Asya’dan Anadolu’ya taşınan en köklü gastronomi miraslarından biridir. Onu dünyadaki diğer hamur dolgulu yemeklerden (ravioli veya gyoza gibi) ayıran en temel fark, boyutlarındaki minyatür zarafet ve pişirilme sonrası üzerine eklenen "sos hiyerarşisi"dir.

KAYSERİ MANTISI TARİFİ

Malzemeler

Hamur İçin:

3 su bardağı un

1 adet yumurta

1 tatlı kaşığı tuz

Aldığı kadar ılık su (Oldukça sert bir hamur olmalı)

İç Harç İçin:

250 gram yağsız dana kıyma

1 adet küçük kuru soğan (Rendelenmiş ve suyu tamamen sıkılmış)

Yarım çay kaşığı karabiber, yarım çay kaşığı pul biber ve tuz

Sos ve Final İçin:

2 su bardağı süzme yoğurt + 2 diş sarımsak

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı domates salçası veya biber salçası

Kuru nane ve sumak (Vazgeçilmez aromatikler)

Yapılışı