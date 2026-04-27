Türk mutfağının imza lezzetlerinden biri: Kayseri mantısı tarifi

Mutfak literatüründe "küçük ama devasa lezzet" olarak tanımlanan Mantı, Orta Asya’dan Anadolu’ya taşınan en köklü gastronomi miraslarından biridir. Onu dünyadaki diğer hamur dolgulu yemeklerden (ravioli veya gyoza gibi) ayıran en temel fark, boyutlarındaki minyatür zarafet ve pişirilme sonrası üzerine eklenen "sos hiyerarşisi"dir.
KAYSERİ MANTISI TARİFİ
Malzemeler
Hamur İçin:
- 3 su bardağı un
- 1 adet yumurta
- 1 tatlı kaşığı tuz
- Aldığı kadar ılık su (Oldukça sert bir hamur olmalı)
İç Harç İçin:
- 250 gram yağsız dana kıyma
- 1 adet küçük kuru soğan (Rendelenmiş ve suyu tamamen sıkılmış)
- Yarım çay kaşığı karabiber, yarım çay kaşığı pul biber ve tuz
Sos ve Final İçin:
- 2 su bardağı süzme yoğurt + 2 diş sarımsak
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 1 yemek kaşığı domates salçası veya biber salçası
- Kuru nane ve sumak (Vazgeçilmez aromatikler)
Yapılışı
- Unu, yumurtayı ve tuzu karıştırın. Azar azar su ekleyerek sert bir hamur yoğurun. Hamurun sert olması, pişerken formunu kaybetmemesi için teknik bir zorunluluktur. Hamuru bezelere ayırıp 30 dakika dinlendirin.
- Kıymayı, suyu sıkılmış soğan ve baharatlarla iyice özleşene kadar yoğurun. Soğan suyunun sıkılması, hamurun içeriden ıslanıp yırtılmasını önleyen kritik bir detaydır.
- Dinlenen hamuru unlanmış tezgahta yaklaşık 2 mm kalınlığında açın. Hamuru önce dikey, sonra yatay çizgilerle küçük karelere (yaklaşık 1x1 cm) bölün.
- Her bir karenin ortasına mercimek büyüklüğünde kıyma koyun. Karenin dört köşesini yukarıda birleştirerek meşhur "mantı düğümünü" atın.
- Bol tuzlu suyu kaynatın. Mantıları suya bırakın ve hamurlar suyun yüzeyine çıkana kadar yaklaşık 10-12 dakika haşlayın.
- Sarımsaklı yoğurdu hazırlayın. Küçük bir tavada tereyağını kızdırın, salçayı ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun.
- Haşlanan mantıları süzerek servis tabağına alın. Üzerine önce sarımsaklı yoğurdu, ardından kızgın salçalı yağı gezdirin.