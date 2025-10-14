Türk mutfağının klasiği: Zeytinyağlı enginar tarifi

Zeytinyağlı enginar, özellikle yaz aylarında serinletici ve hafif bir yemek alternatifi sunar. Enginar, sağlık açısından oldukça faydalı bir sebze olup, zeytinyağıyla birleşince mükemmel bir lezzet elde edilir. Hem sağlıklı hem de lezzetli olan bu tarifi kolayca hazırlayarak sofralarınızı şenlendirebilirsiniz. İşte, zeytinyağlı enginar tarifi ile sağlıklı bir öğün önerisi!

ZEYTİNYAĞLI ENGİNAR TARİFİ

Malzemeler

4 adet enginar (taze veya konserve)

1/2 su bardağı zeytinyağı

1 adet limon (suyu)

1/2 su bardağı su

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı şeker

1/2 çay bardağı taze soğan (doğranmış)

2 yemek kaşığı taze dereotu (doğranmış)

1/2 çay bardağı zeytin (isteğe bağlı)

1 adet havuç (rendelenmiş)

Yapılışı