Türk mutfağının klasiği: Zeytinyağlı enginar tarifi

Zeytinyağlı enginar, özellikle yaz aylarında serinletici ve hafif bir yemek alternatifi sunar. Enginar, sağlık açısından oldukça faydalı bir sebze olup, zeytinyağıyla birleşince mükemmel bir lezzet elde edilir. Hem sağlıklı hem de lezzetli olan bu tarifi kolayca hazırlayarak sofralarınızı şenlendirebilirsiniz. İşte, zeytinyağlı enginar tarifi ile sağlıklı bir öğün önerisi!
ZEYTİNYAĞLI ENGİNAR TARİFİ
Malzemeler
- 4 adet enginar (taze veya konserve)
- 1/2 su bardağı zeytinyağı
- 1 adet limon (suyu)
- 1/2 su bardağı su
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 tatlı kaşığı şeker
- 1/2 çay bardağı taze soğan (doğranmış)
- 2 yemek kaşığı taze dereotu (doğranmış)
- 1/2 çay bardağı zeytin (isteğe bağlı)
- 1 adet havuç (rendelenmiş)
Yapılışı
- Enginarları Hazırlayın: Eğer taze enginar kullanıyorsanız, enginarları temizleyin ve kararmamaları için limonlu suya yerleştirin. Konserve enginar kullanıyorsanız, şayet enginarları sudan çıkarıp yıkayın.
- Zeytinyağında Kavurun: Bir tencerede zeytinyağını ısıtın, ardından doğranmış taze soğanı ekleyip birkaç dakika kavurun. Ardından rendelenmiş havucu ekleyip karıştırın.
- Enginarları Ekleyin: Kavrulmuş soğan ve havuç karışımının üzerine enginarları ekleyin. Enginarları dikkatlice yerleştirin ve üzerine tuz, şeker, limon suyu ve suyu ekleyin.
- Pişirme: Tencerenin kapağını kapatın ve enginarları kısık ateşte yaklaşık 25-30 dakika kadar pişirin. Enginarlar yumuşadığında pişme işlemi tamamlanmış demektir.
- Süsleme ve Servis: Pişen enginarları ocaktan alın ve üzerine doğranmış dereotu ve zeytinleri serpiştirerek soğumaya bırakın.