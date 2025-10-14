Türk mutfağının şerbetli klasiği: Pratik revani tarifi

Türk mutfağının en sevilen şerbetli tatlılarından biri olan revani, hem hafif hem de zarif lezzetiyle kuşakları birleştiren bir klasik. Un yerine irmikle yapılan keki sayesinde hem yumuşak hem tane tane dokusuyla fark yaratır. Üzerine dökülen şerbetle bütünleşen bu tatlı, özellikle bayramlarda, davet sofralarında ve akşam çaylarının yanında başrolde yer alır.

REVANİ TARİFİ

Malzemeler

Keki için:

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı yoğurt

1 su bardağı irmik

1 su bardağı un

1 çay bardağı sıvı yağ

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

1 portakal kabuğu rendesi (isteğe bağlı)

Şerbet için:

2 su bardağı toz şeker

2,5 su bardağı su

Birkaç damla limon suyu

Üzeri için:

Hindistan cevizi, Antep fıstığı veya file badem

Yapılışı