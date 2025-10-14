Türk mutfağının şerbetli klasiği: Pratik revani tarifi

Cumhuriyet Gazetesi Logo
14.10.2025 23:32:00
Haber Merkezi
İrmikle yapılan yumuşacık keki, portakal aromalı şerbetiyle birleşiyor: Türk mutfağının zamansız tatlısı revani! Osmanlı saray mutfağından günümüze gelen bu geleneksel lezzet, her lokmasında hafifliğiyle büyülüyor. Evde kolayca hazırlayabileceğiniz bu tarifle misafir sofralarına nostaljik bir dokunuş katabilirsiniz.

Türk mutfağının en sevilen şerbetli tatlılarından biri olan revani, hem hafif hem de zarif lezzetiyle kuşakları birleştiren bir klasik. Un yerine irmikle yapılan keki sayesinde hem yumuşak hem tane tane dokusuyla fark yaratır. Üzerine dökülen şerbetle bütünleşen bu tatlı, özellikle bayramlarda, davet sofralarında ve akşam çaylarının yanında başrolde yer alır.

REVANİ TARİFİ

Malzemeler

Keki için:

  • 3 adet yumurta
  • 1 su bardağı toz şeker
  • 1 su bardağı yoğurt
  • 1 su bardağı irmik
  • 1 su bardağı un
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 paket vanilin
  • 1 portakal kabuğu rendesi (isteğe bağlı)

Şerbet için:

  • 2 su bardağı toz şeker
  • 2,5 su bardağı su
  • Birkaç damla limon suyu

Üzeri için:

  • Hindistan cevizi, Antep fıstığı veya file badem

Yapılışı

  1. Şerbeti hazırlayın: Şeker ve suyu tencereye alın, kaynamaya başlayınca 10 dakika kadar kısık ateşte kaynatın. Limon suyunu ekleyip ocaktan alın, soğumaya bırakın.
  2. Keki hazırlayın: Yumurtaları ve şekeri köpürene kadar çırpın. Ardından yoğurt, sıvı yağ, irmik, un, vanilin, kabartma tozu ve portakal kabuğunu ekleyin, homojen bir karışım elde edin.
  3. Pişirin: Karışımı yağlanmış dikdörtgen borcama dökün, önceden ısıtılmış 180°C fırında 30-35 dakika pişirin.
  4. Şerbeti dökün: Kek fırından çıkar çıkmaz birkaç dakika bekletin, ardından soğuk şerbeti sıcak kekin üzerine gezdirin.
  5. Dinlendirin: Tatlının şerbeti çekmesi için en az 2-3 saat oda sıcaklığında dinlendirin.
  6. Servis edin: Dilimleyip üzerine Hindistan cevizi veya Antep fıstığı serpiştirerek servis yapın.
