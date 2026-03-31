Türk mutfağının tarihi lezzeti: Antakya Künefesi tarifi

Mutfak literatüründe "anlık bir şaheser" olarak tanımlanan Antakya Künefesi, bekletilmeden, fırında değil doğrudan ocak ateşi üzerinde çevrilerek pişirilmesiyle diğer kadayıf türevlerinden ayrılır. Bu yemeği benzersiz kılan temel fark, Antakya’nın meralarında beslenen inek ve sütünden elde edilen, bekletildiğinde elastikiyetini kaybeden taze, tuzsuz künefelik peynirdir.
ANTAKYA KÜNEFESİ TARİFİ
Malzemeler
- 500 gram taze tel kadayıf (ince kıyılmış)
- 250 gram Antakya künefe peyniri (tuzsuz taze peynir - muadili dil peyniri veya mozzarella olabilir)
- 200 gram saf tereyağı (eritilmiş ve tortusu alınmış)
- 1 yemek kaşığı pekmez (tepsiyi yağlamak ve renk vermek için)
Şerbeti İçin:
- 3 su bardağı toz şeker
- 2.5 su bardağı su
- 3-4 damla taze limon suyu
Üzeri İçin:
- Toz Antep fıstığı
- Kaymak (isteğe bağlı)
Yapılışı
- Şerbet Hazırlığı: Şekeri ve suyu tencereye alın, kaynamaya başladıktan sonra limon suyunu ekleyip 10-15 dakika daha kaynatın. Şerbetin yoğun bir kıvam alması ve tamamen soğuması gerekir.
- Kadayıfın Hazırlanması: Taze tel kadayıfları elinizle veya bıçakla tel tel ayırarak küçük parçalara bölün. Eritilmiş tereyağını kadayıfların üzerine dökün ve her telin yağla kaplanması için iyice harmanlayın.
- Tepsi Hazırlığı: Künefe tepsisini (veya bakır bir tavayı) oda sıcaklığındaki tereyağı ve bir miktar pekmez karışımıyla cömertçe yağlayın.
- Taban Katmanı: Yağlanmış kadayıfların yarısını tepsiye yayın. Avuç içinizle veya ağır bir tabanla üzerine sıkıca bastırarak kadayıfın düzleşmesini ve sıkışmasını sağlayın.
- Peynir Katmanı: Dilimlediğiniz veya ufaladığınız künefe peynirlerini, kenarlardan 1 cm boşluk kalacak şekilde kadayıfın üzerine yayın (Peynirin kenarlara değmemesi yanmasını önler).
- Üst Katman: Kalan kadayıfları peynirin üzerine serpin ve yine aynı baskı tekniğiyle (presleyerek) yüzeyi pürüzsüz hale getirin.
- Pişirme: Künefeyi ocağın en büyük gözünde, kısık ateşte ve tepsiyi sürekli çevirerek pişirin. Alt tarafı altın sarısı-kahverengi arası bir renk alınca, bir tepsi veya düz kapak yardımıyla ters çevirin. Diğer yüzünü de aynı şekilde kızartın.
- Final: Ateşten aldığınız sıcak künefenin üzerine soğuk şerbeti her yere eşit gelecek şekilde dökün. Şerbeti çekmesi için 1-2 dakika bekleyip bol Antep fıstığı ile sıcak servis yapın.