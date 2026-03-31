Türk mutfağının tarihi lezzeti: Antakya Künefesi tarifi

Mutfak literatüründe "anlık bir şaheser" olarak tanımlanan Antakya Künefesi, bekletilmeden, fırında değil doğrudan ocak ateşi üzerinde çevrilerek pişirilmesiyle diğer kadayıf türevlerinden ayrılır. Bu yemeği benzersiz kılan temel fark, Antakya’nın meralarında beslenen inek ve sütünden elde edilen, bekletildiğinde elastikiyetini kaybeden taze, tuzsuz künefelik peynirdir.

ANTAKYA KÜNEFESİ TARİFİ

Malzemeler

500 gram taze tel kadayıf (ince kıyılmış)

250 gram Antakya künefe peyniri (tuzsuz taze peynir - muadili dil peyniri veya mozzarella olabilir)

200 gram saf tereyağı (eritilmiş ve tortusu alınmış)

1 yemek kaşığı pekmez (tepsiyi yağlamak ve renk vermek için)

Şerbeti İçin:

3 su bardağı toz şeker

2.5 su bardağı su

3-4 damla taze limon suyu

Üzeri İçin:

Toz Antep fıstığı

Kaymak (isteğe bağlı)

Yapılışı