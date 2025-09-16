Türk mutfağının vazgeçilmez klasiği: Karnıyarık tarifi

Anadolu’nun köklü yemeklerinden karnıyarık, Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olarak nesilden nesile aktarılıyor. Kızartılmış patlıcanların kıymalı harçla doldurulmasıyla hazırlanan bu yemek, özellikle öğle ve akşam sofralarında pirinç pilavı ile birlikte servis edildiğinde tam bir klasik haline geliyor.

KARNIYARIK TARİFİ

Malzemeler

6 adet orta boy patlıcan

300 gr kıyma

2 adet kuru soğan

2 adet domates

2 adet yeşil biber

3 diş sarımsak

1 yemek kaşığı domates salçası

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

1,5 su bardağı sıcak su

Yapılışı