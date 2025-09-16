Türk mutfağının vazgeçilmez klasiği: Karnıyarık tarifi

Anadolu’nun köklü yemeklerinden karnıyarık, Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olarak nesilden nesile aktarılıyor. Kızartılmış patlıcanların kıymalı harçla doldurulmasıyla hazırlanan bu yemek, özellikle öğle ve akşam sofralarında pirinç pilavı ile birlikte servis edildiğinde tam bir klasik haline geliyor.
KARNIYARIK TARİFİ
Malzemeler
- 6 adet orta boy patlıcan
- 300 gr kıyma
- 2 adet kuru soğan
- 2 adet domates
- 2 adet yeşil biber
- 3 diş sarımsak
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- Yarım çay bardağı sıvı yağ
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı pul biber
- 1,5 su bardağı sıcak su
Yapılışı
- Patlıcanları alacalı soyun, tuzlu suda 15 dakika bekletin.
- Kızarttıktan sonra fazla yağını almak için kağıt havluya çıkarın.
- İç harç için ince doğranmış soğan ve sarımsağı tavada kavurun.
- Kıymayı ekleyip suyunu salıp çekene kadar pişirin.
- Küp doğranmış domates, salça ve baharatları ekleyin, 5 dakika daha pişirin.
- Patlıcanların ortasını bıçakla yarıp iç harcı doldurun.
- Üzerine biber ve domates dilimleri yerleştirin.
- Fırın tepsisine alın, üzerine sıcak su gezdirin.
- Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 20-25 dakika pişirin.
- Pilav eşliğinde sıcak olarak servis edin.