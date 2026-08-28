Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden: İmambayıldı tarifi

Karnıyarık ile aynı formda hazırlanan ama mantık olarak ondan tamamen ayrılan İmambayıldı, Türk zeytinyağlı kültürünün en rafine örneklerinden biridir. İçinde et bulunmaz; lezzetini soğanın zeytinyağında karamelize olmasından, sarımsağın aromalarından ve domatesin doğal ekşiliğinden alır. Ilık veya buzdolabında dinlendirildikten sonra soğuk servis yapılması, patlıcanın o zengin zeytinyağlı aromayı tamamen emmesini sağlar.

İMAMBAYILDI TARİFİ

Malzemeler

5 adet orta boy kemer patlıcanı

Yarım su bardağı sızma zeytinyağı (patlıcanları pişirmek ve harç için)

4 adet orta boy kuru soğan (piyazlık/yarım ay şeklinde doğranmış - bol soğan sırrıdır)

8-10 diş sarımsak (bütün veya ikiye bölünmüş)

3 adet olgun domates (küçük küp doğranmış veya rendelenmiş)

2 adet yeşil biber (doğranmış)

1 tatlı kaşığı toz şeker (asidite dengesi için)

1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber

Yarım demet taze maydanoz (kıyılmış)

1 çay bardağı sıcak su

2 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

Yapılışı