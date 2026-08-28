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Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden: İmambayıldı tarifi

Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden: İmambayıldı tarifi

28.08.2026 10:28:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden: İmambayıldı tarifi

Zeytinyağında ağır ağır pişip pamuk gibi yumuşayan bütün patlıcanların; bol soğan, sarımsak, domates ve taze maydanozlu lezzet harcıyla doldurulduğu zeytinyağlı mutfağımızın efsanevi klasiğidir.

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Karnıyarık ile aynı formda hazırlanan ama mantık olarak ondan tamamen ayrılan İmambayıldı, Türk zeytinyağlı kültürünün en rafine örneklerinden biridir. İçinde et bulunmaz; lezzetini soğanın zeytinyağında karamelize olmasından, sarımsağın aromalarından ve domatesin doğal ekşiliğinden alır. Ilık veya buzdolabında dinlendirildikten sonra soğuk servis yapılması, patlıcanın o zengin zeytinyağlı aromayı tamamen emmesini sağlar.

İMAMBAYILDI TARİFİ

Malzemeler

  • 5 adet orta boy kemer patlıcanı
  • Yarım su bardağı sızma zeytinyağı (patlıcanları pişirmek ve harç için)
  • 4 adet orta boy kuru soğan (piyazlık/yarım ay şeklinde doğranmış - bol soğan sırrıdır)
  • 8-10 diş sarımsak (bütün veya ikiye bölünmüş)
  • 3 adet olgun domates (küçük küp doğranmış veya rendelenmiş)
  • 2 adet yeşil biber (doğranmış)
  • 1 tatlı kaşığı toz şeker (asidite dengesi için)
  • 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber
  • Yarım demet taze maydanoz (kıyılmış)
  • 1 çay bardağı sıcak su
  • 2 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

Yapılışı

  1. Patlıcanları alacalı soyup tuzlu suda 20 dakika bekletin. Süzüp kağıt havlu ile tamamen kurulayın.
  2. Patlıcanların her tarafını zeytinyağı ile yağlayıp fırın kabına dizin. Önceden ısıtılmış 200°C fırında yumuşayana kadar yaklaşık 20 dakika fırınlayın (dilerseniz geniş bir tavada zeytinyağında çevirerek de yumuşatabilirsiniz).
  3. Tavaya 3 yemek kaşığı sızma zeytinyağını dökün. Doğranmış soğanları ve biberleri ekleyip kısık ateşte soğanlar tamamen yumuşayıp karamelize olana kadar 8-10 dakika soteleyin.
  4. Bütün sarımsakları, doğranmış domatesleri, şekeri, tuzu ve karabiberi ekleyin. Domatesler suyunu çekip harç özleşene kadar kısık ateşte 5-6 dakika pişirin. Ocaktan alıp taze maydanozları karıştırın.
  5. Yumuşayan patlıcanların ortalarını bıçakla boydan boya yarın. Kaşıkla ortasını genişletip hazırladığınız bol soğanlı ve sarımsaklı harcı patlıcanların içine tepeleme doldurun.
  6. Hazırladığınız İmam Bayıldı'ları geniş bir yayvan tencereye veya fırın kabına dizin. Üzerlerine 1 çay bardağı sıcak su ve 2 yemek kaşığı zeytinyağı gezdirin. Tencerenin kapağını kapatıp kısık ateşte (veya fırında) suyunu tamamen çekip yağına kalana kadar yaklaşık 25-30 dakika ağır ağır pişirin.
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