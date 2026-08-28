Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden: İmambayıldı tarifi

Karnıyarık ile aynı formda hazırlanan ama mantık olarak ondan tamamen ayrılan İmambayıldı, Türk zeytinyağlı kültürünün en rafine örneklerinden biridir. İçinde et bulunmaz; lezzetini soğanın zeytinyağında karamelize olmasından, sarımsağın aromalarından ve domatesin doğal ekşiliğinden alır. Ilık veya buzdolabında dinlendirildikten sonra soğuk servis yapılması, patlıcanın o zengin zeytinyağlı aromayı tamamen emmesini sağlar.
İMAMBAYILDI TARİFİ
Malzemeler
- 5 adet orta boy kemer patlıcanı
- Yarım su bardağı sızma zeytinyağı (patlıcanları pişirmek ve harç için)
- 4 adet orta boy kuru soğan (piyazlık/yarım ay şeklinde doğranmış - bol soğan sırrıdır)
- 8-10 diş sarımsak (bütün veya ikiye bölünmüş)
- 3 adet olgun domates (küçük küp doğranmış veya rendelenmiş)
- 2 adet yeşil biber (doğranmış)
- 1 tatlı kaşığı toz şeker (asidite dengesi için)
- 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber
- Yarım demet taze maydanoz (kıyılmış)
- 1 çay bardağı sıcak su
- 2 yemek kaşığı sızma zeytinyağı
Yapılışı
- Patlıcanları alacalı soyup tuzlu suda 20 dakika bekletin. Süzüp kağıt havlu ile tamamen kurulayın.
- Patlıcanların her tarafını zeytinyağı ile yağlayıp fırın kabına dizin. Önceden ısıtılmış 200°C fırında yumuşayana kadar yaklaşık 20 dakika fırınlayın (dilerseniz geniş bir tavada zeytinyağında çevirerek de yumuşatabilirsiniz).
- Tavaya 3 yemek kaşığı sızma zeytinyağını dökün. Doğranmış soğanları ve biberleri ekleyip kısık ateşte soğanlar tamamen yumuşayıp karamelize olana kadar 8-10 dakika soteleyin.
- Bütün sarımsakları, doğranmış domatesleri, şekeri, tuzu ve karabiberi ekleyin. Domatesler suyunu çekip harç özleşene kadar kısık ateşte 5-6 dakika pişirin. Ocaktan alıp taze maydanozları karıştırın.
- Yumuşayan patlıcanların ortalarını bıçakla boydan boya yarın. Kaşıkla ortasını genişletip hazırladığınız bol soğanlı ve sarımsaklı harcı patlıcanların içine tepeleme doldurun.
- Hazırladığınız İmam Bayıldı'ları geniş bir yayvan tencereye veya fırın kabına dizin. Üzerlerine 1 çay bardağı sıcak su ve 2 yemek kaşığı zeytinyağı gezdirin. Tencerenin kapağını kapatıp kısık ateşte (veya fırında) suyunu tamamen çekip yağına kalana kadar yaklaşık 25-30 dakika ağır ağır pişirin.