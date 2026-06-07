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Türk mutfağının vazgeçilmezi: Enfes karnıyarık tarifi

Türk mutfağının vazgeçilmezi: Enfes karnıyarık tarifi

7.06.2026 17:57:00
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Haber Merkezi
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Türk mutfağının vazgeçilmezi: Enfes karnıyarık tarifi

Patlıcanın enfes kıymalı harçla buluştuğu karnıyarık, Türk mutfağının en sevilen yemekleri arasında yer alıyor. Lezzeti ve doyuruculuğuyla sofraların baş tacı olan bu klasik tarif, doğru püf noktalarıyla çok daha lezzetli hale geliyor.
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Osmanlı mutfağından günümüze uzanan karnıyarık, özellikle pilav eşliğinde servis edilen geleneksel yemeklerin başında geliyor. Yumuşacık patlıcanların içerisine doldurulan kıymalı harçla hazırlanan bu tarif, hem günlük sofralarda hem de misafir menülerinde sıkça tercih ediliyor. İşte tam kıvamında karnıyarık tarifi...

KARNIYARIK İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

  • 6 adet orta boy patlıcan
  • 300 gram kıyma
  • 1 adet büyük kuru soğan
  • 2 adet yeşil biber
  • 2 adet domates
  • 2 diş sarımsak
  • 3 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • Tuz
  • Karabiber
  • Pul biber

Sosu için

  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 1,5 su bardağı sıcak su
  • Üzeri için
  • Domates dilimleri
  • Yeşil biber

KARNIYARIK NASIL YAPILIR?

Patlıcanları alacalı şekilde soyun ve yaklaşık 20 dakika tuzlu suda bekletin.

Patlıcanları kurulayarak kızgın yağda hafifçe kızartın ve fazla yağını almak için kağıt havlu üzerine çıkarın.

Bir tavada sıvı yağı ısıtın. Küp doğranmış soğanları ve sarımsağı kavurun.

Kıymayı ekleyerek suyunu çekene kadar pişirin.

Doğranmış biberleri ve domatesleri ilave edin.

Salça, tuz ve baharatları ekleyip birkaç dakika daha pişirin.

Patlıcanların ortasını açarak hazırladığınız kıymalı harcı içlerine doldurun.

Üzerlerine domates ve biber yerleştirin.

Salçalı suyu tepsiye dökün.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 25-30 dakika pişirin.

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