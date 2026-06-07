Türk mutfağının vazgeçilmezi: Enfes karnıyarık tarifi

Osmanlı mutfağından günümüze uzanan karnıyarık, özellikle pilav eşliğinde servis edilen geleneksel yemeklerin başında geliyor. Yumuşacık patlıcanların içerisine doldurulan kıymalı harçla hazırlanan bu tarif, hem günlük sofralarda hem de misafir menülerinde sıkça tercih ediliyor. İşte tam kıvamında karnıyarık tarifi...

KARNIYARIK İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

6 adet orta boy patlıcan

300 gram kıyma

1 adet büyük kuru soğan

2 adet yeşil biber

2 adet domates

2 diş sarımsak

3 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı domates salçası

Tuz

Karabiber

Pul biber

Sosu için

1 yemek kaşığı domates salçası

1,5 su bardağı sıcak su

Üzeri için

Domates dilimleri

Yeşil biber

KARNIYARIK NASIL YAPILIR?

Patlıcanları alacalı şekilde soyun ve yaklaşık 20 dakika tuzlu suda bekletin.

Patlıcanları kurulayarak kızgın yağda hafifçe kızartın ve fazla yağını almak için kağıt havlu üzerine çıkarın.

Bir tavada sıvı yağı ısıtın. Küp doğranmış soğanları ve sarımsağı kavurun.

Kıymayı ekleyerek suyunu çekene kadar pişirin.

Doğranmış biberleri ve domatesleri ilave edin.

Salça, tuz ve baharatları ekleyip birkaç dakika daha pişirin.

Patlıcanların ortasını açarak hazırladığınız kıymalı harcı içlerine doldurun.

Üzerlerine domates ve biber yerleştirin.

Salçalı suyu tepsiye dökün.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 25-30 dakika pişirin.