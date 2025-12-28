Türk mutfağının zamansız lezzeti: Hünkar beğendi tarifi

Türk mutfağında bazı yemekler yalnızca doyurucu olmaktan öte, bir tarih ve kültür anlatısı taşır. Hünkar Beğendi de bu yemeklerin başında gelir. Rivayete göre Sultan Abdülaziz’in beğenisini kazandığı için bu adı alan yemek, köz patlıcanın süt ve tereyağıyla hazırlanan beğendisiyle, salçalı et yemeğini bir araya getirir. Hem klasik sofralarda hem de modern restoran menülerinde kendine yer bulan Hünkar Beğendi, evde de özenle hazırlandığında etkileyici bir ana yemek alternatifi sunar.

HÜNKAR BEĞENDİ TARİFİ

Malzemeler

Et için:

500 g kuşbaşı dana eti

1 adet kuru soğan (doğranmış)

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı domates salçası

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

1,5 su bardağı sıcak su

Beğendi için:

3 adet orta boy patlıcan

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı un

1 su bardağı süt

Tuz

Karabiber

1 çay bardağı rendelenmiş kaşar peyniri (isteğe bağlı)

Yapılışı