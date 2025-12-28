Türk mutfağının zamansız lezzeti: Hünkar beğendi tarifi

Türk mutfağında bazı yemekler yalnızca doyurucu olmaktan öte, bir tarih ve kültür anlatısı taşır. Hünkar Beğendi de bu yemeklerin başında gelir. Rivayete göre Sultan Abdülaziz’in beğenisini kazandığı için bu adı alan yemek, köz patlıcanın süt ve tereyağıyla hazırlanan beğendisiyle, salçalı et yemeğini bir araya getirir. Hem klasik sofralarda hem de modern restoran menülerinde kendine yer bulan Hünkar Beğendi, evde de özenle hazırlandığında etkileyici bir ana yemek alternatifi sunar.
HÜNKAR BEĞENDİ TARİFİ
Malzemeler
Et için:
- 500 g kuşbaşı dana eti
- 1 adet kuru soğan (doğranmış)
- 2 yemek kaşığı sıvı yağ
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı tuz
- 1,5 su bardağı sıcak su
Beğendi için:
- 3 adet orta boy patlıcan
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1 yemek kaşığı un
- 1 su bardağı süt
- Tuz
- Karabiber
- 1 çay bardağı rendelenmiş kaşar peyniri (isteğe bağlı)
- Yapılışı
- Patlıcanları közleyin, kabuklarını soyup ince ince doğrayın veya ezin.
- Tencerede sıvı yağı ısıtın, soğanları ekleyip pembeleşene kadar kavurun.
- Dana etini ekleyip suyunu salıp çekene kadar pişirin.
- Salçayı ilave edin, kısa süre kavurduktan sonra sıcak suyu ekleyin.
- Etler yumuşayana kadar kısık ateşte pişirin.
- Ayrı bir tavada tereyağını eritin, unu ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun.
- Sütü yavaş yavaş ekleyerek pürüzsüz bir kıvam elde edin.
- Köz patlıcanı, tuz ve karabiberi ekleyin.
- İsteğe bağlı olarak kaşar peynirini ilave edip karıştırın.
- Beğendiyi servis tabağına yayın, üzerine etleri yerleştirin.