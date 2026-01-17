Türk Mutfağının Zeytinyağlı Klasiği: İmam Bayıldı

Türk mutfağında zeytinyağlı yemekler, yalnızca bir öğün değil; aynı zamanda mevsimsellik ve denge anlayışının bir yansıması olarak görülür. Rivayete göre lezzetinden dolayı “imamı bayıltan” bu patlıcan yemeği, özellikle yaz aylarında soğuk servis edilmesiyle bilinir. Soğan, sarımsak ve domatesin zeytinyağıyla uzun süre pişirilmesiyle ortaya çıkan imam bayıldı, hem ana yemek hem de meze olarak sofralarda yer bulur.

İMAM BAYILDI TARİFİ

Malzemeler

4 adet orta boy patlıcan

1 çay bardağı zeytinyağı

3 adet büyük kuru soğan (yarım ay doğranmış)

3 diş sarımsak (ince doğranmış)

3 adet domates (küp doğranmış)

1 tatlı kaşığı toz şeker

Tuz

Karabiber

Yarım demet maydanoz

1 çay bardağı sıcak su

Yapılışı