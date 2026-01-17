Türk Mutfağının Zeytinyağlı Klasiği: İmam Bayıldı

Türk mutfağında zeytinyağlı yemekler, yalnızca bir öğün değil; aynı zamanda mevsimsellik ve denge anlayışının bir yansıması olarak görülür. Rivayete göre lezzetinden dolayı “imamı bayıltan” bu patlıcan yemeği, özellikle yaz aylarında soğuk servis edilmesiyle bilinir. Soğan, sarımsak ve domatesin zeytinyağıyla uzun süre pişirilmesiyle ortaya çıkan imam bayıldı, hem ana yemek hem de meze olarak sofralarda yer bulur.
İMAM BAYILDI TARİFİ
Malzemeler
- 4 adet orta boy patlıcan
- 1 çay bardağı zeytinyağı
- 3 adet büyük kuru soğan (yarım ay doğranmış)
- 3 diş sarımsak (ince doğranmış)
- 3 adet domates (küp doğranmış)
- 1 tatlı kaşığı toz şeker
- Tuz
- Karabiber
- Yarım demet maydanoz
- 1 çay bardağı sıcak su
Yapılışı
- Patlıcanları alacalı soyup ortadan yarın, acısının çıkması için tuzlu suda bekletin.
- Patlıcanları kurulayın ve zeytinyağında hafifçe kızartın.
- Ayrı bir tavada zeytinyağını ısıtın, soğanları kısık ateşte pembeleşene kadar kavurun.
- Sarımsakları ekleyip kısa süre karıştırın.
- Domatesleri, tuz, karabiber ve şekeri ilave edin.
- Harcı birkaç dakika pişirip ocaktan alın, ince doğranmış maydanozu ekleyin.
- Patlıcanların arasını hazırlanan harçla doldurun.
- Tencereye dizip sıcak suyu ekleyin.
- Kısık ateşte yaklaşık 35–40 dakika pişirin.
- Oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabında dinlendirin.