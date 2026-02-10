Unu unutturan enfes lezzet: Yumuşacık oopsie ekmeği tarifi

Son yıllarda ketojenik ve düşük karbonhidratlı beslenme ile birlikte popülerliği hızla artan oopsie ekmeği, un ve maya içermeyen yapısıyla dikkat çekiyor. Yumurtanın hafifliği ve krem peynirin yumuşak dokusuyla hazırlanan bu özel tarif, ekmekten vazgeçemeyen ama daha sağlıklı alternatifler arayanlar için adeta bir kurtarıcı. İşte, yumuşacık oopsie ekmeği tarifi...

OOPSIE EKMEĞİ TARİFİ

Malzemeler:

3 adet yumurta

3 yemek kaşığı krem peynir

1/2 çay kaşığı kabartma tozu

Bir tutam tuz

OOPSIE EKMEĞİ YAPILIŞI

Yumurtaların sarılarını ve beyazlarını ayırın.

Yumurta beyazlarını bir tutam tuz ile birlikte kar gibi olana kadar çırpın.

Ayrı bir kapta yumurta sarıları ile krem peyniri pürüzsüz olana kadar karıştırın.

Kabartma tozunu ekleyin ve karıştırın.

Çırpılmış yumurta beyazlarını spatula yardımıyla, söndürmeden karışıma ekleyin.

Fırın tepsisine yağlı kâğıt serin ve karışımdan yuvarlak ekmek formunda paylaştırın.

Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 20–25 dakika pişirin.

Hafif kızaran oopsie ekmeklerini fırından çıkarıp soğumaya bırakın.

Afiyet olsun!