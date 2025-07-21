Unutulmuş bir Anadolu yemeği: Çorti aşı tarifi

Anadolu’nun dört bir yanı, mevsimsel ihtiyaçlara uygun olarak şekillenen zengin yemek kültürüne sahiptir. Erzincan mutfağına ait “Çorti Aşı”, yoğurtlu ve bol otlu yapısıyla hem serinletici hem doyurucu bir seçenek sunar. Genellikle yaz aylarında yapılan bu geleneksel yemek, aynı zamanda bir tür fermente mutfak bilgeliğini de taşır. Artık pek az evde pişirilen bu tarif, yeniden keşfedilmeyi fazlasıyla hak ediyor.

ÇORTİ AŞI TARİFİ

Malzemeler

1 su bardağı haşlanmış nohut

5-6 adet çorti (pazıya benzeyen ama daha ince bir ot, bulunamazsa pazı kullanılabilir)

2 yemek kaşığı pirinç

1.5 su bardağı yoğurt

1 yemek kaşığı un

1 adet yumurta

1 tatlı kaşığı tuz

4 su bardağı su

Üzeri için:

1 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı kuru nane

1 çay kaşığı pul biber (isteğe bağlı)

Yapılışı