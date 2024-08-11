Ustasından tel kadayıf tarifi

Yayınlanma: 11.08.2024 - 11:55

Güncelleme: 11.08.2024 - 11:55

İnce tel tel kadayıf hamurunun, ceviz ya da fıstık gibi malzemelerle buluşup şerbetle taçlandığı bu tatlı, özellikle bayram sofralarının ve özel günlerin vazgeçilmezi. Tel kadayıfı evde ustasından öğrenmiş gibi yapmak isterseniz, işte size adım adım tel kadayıf tarifi:

Malzemeler

500 gram tel kadayıf

200 gram tereyağı (eritilmiş)

1,5 su bardağı ceviz içi veya Antep fıstığı (ince çekilmiş)

Şerbeti İçin:

3 su bardağı toz şeker

3 su bardağı su

Yarım limonun suyu

Hazırlık

Şerbeti Hazırlayın: Öncelikle şerbeti hazırlayın. Bir tencereye suyu ve toz şekeri koyup kaynatın. Kaynamaya başladıktan sonra limon suyunu ekleyin ve 5-10 dakika daha kaynatıp ocaktan alın. Şerbeti soğumaya bırakın.

Kadayıfı Hazırlayın: Kadayıfı geniş bir tepsiye alın ve elinizle tel tel ayırarak açın. Eritilmiş tereyağını kadayıfın üzerine dökün ve iyice harmanlayın. Tereyağının kadayıfın her yerine eşit şekilde dağılması önemli.

Kadayıfı Tepsiye Dizme: Kadayıfın yarısını yağlanmış fırın tepsisine eşit şekilde yerleştirin ve iyice bastırın. Üzerine ince çekilmiş ceviz veya Antep fıstığını serpin. Kalan kadayıfı da cevizlerin üzerine yerleştirip yine iyice bastırarak sıkıştırın.

Pişirme: Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, kadayıfın üzeri kızarana kadar yaklaşık 30-35 dakika pişirin.

Şerbetleme: Fırından çıkan sıcak kadayıfın üzerine soğumuş şerbeti kepçe ile dökün. Şerbetin kadayıfın her yerine iyice yayılması için tepsiyi hafifçe sallayabilirsiniz. Kadayıfın şerbeti çekmesi için en az 2 saat dinlendirin.

Servis: Dinlenmiş kadayıfı dilimleyerek servis tabaklarına alın. Dilerseniz üzerine ekstra ceviz veya fıstık serpebilirsiniz.