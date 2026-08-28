Uzak Doğu sokaklarının en renklisi: MasterChef Pad Thai tarifi...

Günün tüm yorgunluğunu anında unutturacak olan Pad Thai'nin asıl sırrı; sosundaki o hafif mayhoşluk ve taze kavrulmuş yer fıstığının kattığı çıtırtıda gizli. Orijinalinde demirhindi ve balık sosuyla yapılan bu lezzeti, evdeki malzemelerle de aynı vurucu etkiyi yaratacak şekilde uyarlamak mümkün...

MALZEMELER

Temel Malzemeler:

Yarım paket (yaklaşık 200 gram) yassı pirinç eriştesi (Pad Thai noodles / Rice stick)

200 gram tavuk göğsü (İnce uzun şeritler halinde kesilmiş) veya orta boy karides

2 adet yumurta

1 su bardağı soya filizi (Bulamazsanız incecik kıyılmış beyaz lahana da o çıtırtıyı verebilir)

3-4 dal taze yeşil soğan (İri iri, verev doğranmış)

3 diş ince kıyılmış sarımsak

Yarım çay bardağı kavrulmuş tuzsuz yer fıstığı (İri kırılmış)

3 yemek kaşığı sıvı yağ

Servis için: 1 adet lime (yeşil limon) veya normal limon

Efsanevi Pad Thai Sosu İçin:

3 yemek kaşığı demirhindi ezmesi (Tamarind paste - Eğer yoksa yerine 3 yemek kaşığı limon suyu ve 1 tatlı kaşığı elma sirkesi karışımı kullanabilirsiniz)

3 yemek kaşığı balık sosu (Bulamazsanız 3 yemek kaşığı soya sosu)

3 yemek kaşığı esmer şeker

1 çay kaşığı acı toz kırmızı biber (Sriracha da eklenebilir)

ADIM ADIM YAPILIŞI

Pirinç eriştelerini normal makarna gibi kaynatarak pişirmeyin, aksi takdirde wok tavada tamamen hamurlaşırlar. Erişteleri geniş bir kaba alın, üzerini geçecek kadar kaynar su ekleyin ve kapağını kapatıp yaklaşık 8-10 dakika (erişteler bükülebilir ama hala hafif diri, "al dente" kıvamda kalana dek) yumuşamaya bırakın. Ardından soğuk sudan geçirip süzün.

Küçük bir kasede demirhindi ezmesini (veya limonlu alternatifini), balık sosunu (veya soya sosunu), esmer şekeri ve acı biberi şeker tamamen eriyene kadar iyice karıştırın.

Geniş bir wok tavayı (veya büyük, ince tabanlı bir teflon tavayı) yüksek ateşte iyice ısıtın. Sıvı yağı ekleyin ve ince kıyılmış sarımsakları kokusu çıkana kadar (yaklaşık 15 saniye, yakmadan) hızlıca soteleyin.

İnce uzun kestiğiniz tavukları (veya karidesleri) tavaya ilave edin. Rengi dönüp tamamen pişene kadar yüksek ateşte sürekli çevirerek soteleyin.

Tavukları tavanın bir kenarına iterek boş bir alan yaratın. Bu boşluğa yumurtaları kırın ve spatulayla hızlıca karıştırarak çırpılmış yumurta (scrambled) gibi pişirin. Pişen yumurtaları tavuklarla harmanlayın.

Suyunu süzdüğünüz, hafif diri olan pirinç eriştelerini tavaya ekleyin. Hemen ardından hazırladığınız Pad Thai sosunu eriştelerin üzerine gezdirin. Erişteler sosu çekip rengi dönene ve tavada hafifçe karamelize olana kadar (yaklaşık 2-3 dakika) sürekli sallayarak ve maşayla alttan üste çevirerek pişirin.

Ocağın altını kapatmadan hemen önce soya filizlerini ve verev doğranmış taze soğanları tavaya ekleyin. Sebzelerin diriliğini kaybetmemesi için sadece 30 saniye daha çevirip ocaktan alın.

Dumanı tüten Pad Thai'yi geniş bir tabağa alın. Üzerine bolca kırılmış yer fıstığı serpiştirin. Tabağın kenarına bir dilim lime (limon) koyarak, yemeden hemen önce limonun o ferahlatıcı suyunu yemeğin üzerine sıkarak sıcak sıcak servis yapın.