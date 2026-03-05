Uzun süre tok tutan pratik lezzet: Kartalaç tarifi

Kartalaç, Anadolu mutfağında sıkça yapılan, özellikle kahvaltı ve sahur sofralarında tercih edilen doyurucu bir hamur işidir. Mayalı hamurun içerisine patates ve kaşar peyniri eklenerek hazırlanan bu lezzet, tavada pişirilmesi sayesinde pratik bir şekilde sofraya gelir. Uzun süre tok tutması ve kolay hazırlanması nedeniyle sahur için ideal bir seçenektir. İşte, nefis kartalaç tarifi...

KARTALAÇ TARİFİ

Malzemeler

Hamuru için:

1 su bardağı ılık su

1 paket kuru maya

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

3 su bardağı un

İçi için:

2 adet patates

50 gram kaşar peyniri

Üzeri için:

1 yemek kaşığı tereyağı

KARTALAÇ YAPILIŞI

Patatesleri haşlayın.

Piştikten sonra kabuklarını soyun ve çatal yardımıyla ezin.

İsteğe göre baharat ekleyin.

Harcı bir kenara alıp ılınmasını bekleyin.

Ilık su, toz şeker, tuz ve kuru mayayı bir kapta karıştırın.

Üzerine unu azar azar ekleyerek yumuşak kıvamlı bir hamur elde edin.

Hamurun üzerini örtün ve yaklaşık 30 dakika dinlendirin.

Dinlenen hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar koparın.

Merdane yardımıyla çok ince olmayacak şekilde açın.

Açılan hamurun ortasına 1 yemek kaşığı patates harcı ve 1 yemek kaşığı rendelenmiş kaşar peyniri koyun.

Hamuru kapatın ve yeniden servis tabağı büyüklüğünde açın.

Yağsız tavada orta ateşte önlü arkalı kontrollü şekilde pişirin.

Hamurun her iki tarafı da kızarana kadar çevirerek pişirmeye devam edin.

Pişen kartalaçların üzerine sıcakken tereyağı sürün.

Sıcak olarak servis edin.

Afiyet olsun!