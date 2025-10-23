Vitamin deposu lezzet: Sebze çorbası tarifi

Sebze çorbası, Türk mutfağının en besleyici ve renkli başlangıçlarından biridir. İçeriğindeki taze sebzelerle vücuda enerji verir, özellikle çocuklar için vitamin kaynağıdır. Hastalık günlerinde şifa niyetine, hafif akşam yemeklerinde ise ana yemek öncesi ideal bir lezzet. İşte tam kıvamında, nefis kokusuyla iştah açan klasik sebze çorbası tarifi...
SEBZE ÇORBASI TARİFİ
Malzemeler:
- 1 adet orta boy patates
- 1 adet havuç
- 1 adet kabak
- 1 adet küçük soğan
- 1 diş sarımsak
- Yarım su bardağı bezelye (isteğe bağlı)
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1 yemek kaşığı un
- 1 litre sıcak su (veya sebze suyu)
- Tuz, karabiber
- Üzeri için: İnce doğranmış maydanoz
Yapılışı:
- Sebzeleri doğrayın: Patates, havuç ve kabağı küp şeklinde doğrayın. Soğanı ve sarımsağı ince ince kıyın.
- Soğanı kavurun: Tencereye tereyağını ve zeytinyağını alın. Soğanı ekleyip pembeleşene kadar kavurun. Ardından sarımsağı ekleyip kokusu çıkana kadar çevirin.
- Unu ekleyin: Unu tencereye ilave edin ve 1-2 dakika karıştırarak kavurun. Bu adım çorbanın kıvamını artıracaktır.
- Sebzeleri ekleyin: Havuç, patates, kabak ve bezelyeyi tencereye ekleyin. 2-3 dakika karıştırarak kavurun.
- Sıcak suyu ekleyin: Suyu yavaş yavaş ekleyin ve topaklanmaması için karıştırın. Ardından tuz ve karabiberle tatlandırın.
- Kısık ateşte pişirin: Sebzeler yumuşayana kadar yaklaşık 20-25 dakika kısık ateşte kaynatın.
- Pürüzsüz hale getirin (isteğe bağlı): mDaha pürüzsüz bir kıvam isterseniz blenderdan geçirin. Parçalı sevenler bu adımı atlayabilir.
- Son dokunuş: Kıvamını kontrol edin, gerekirse biraz sıcak su ekleyin. Üzerine ince doğranmış maydanoz serpip servis edin.