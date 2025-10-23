Vitamin deposu lezzet: Sebze çorbası tarifi

Sebze çorbası, Türk mutfağının en besleyici ve renkli başlangıçlarından biridir. İçeriğindeki taze sebzelerle vücuda enerji verir, özellikle çocuklar için vitamin kaynağıdır. Hastalık günlerinde şifa niyetine, hafif akşam yemeklerinde ise ana yemek öncesi ideal bir lezzet. İşte tam kıvamında, nefis kokusuyla iştah açan klasik sebze çorbası tarifi...

SEBZE ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler:

1 adet orta boy patates

1 adet havuç

1 adet kabak

1 adet küçük soğan

1 diş sarımsak

Yarım su bardağı bezelye (isteğe bağlı)

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı un

1 litre sıcak su (veya sebze suyu)

Tuz, karabiber

Üzeri için: İnce doğranmış maydanoz

Yapılışı: