Viyana mutfağının enfes tatlısı: Sachertorte tarifi

Sachertorte, 1832 yılında Viyana’da ortaya çıkan ve kısa sürede dünyanın en ünlü çikolatalı pastalarından biri haline gelen ikonik bir tatlıdır. Nemli dokulu çikolatalı keki, ince katman halinde sürülen kayısı marmeladı ve üzerini kaplayan pürüzsüz çikolata ganajı ile dengeli, zarif ve rafine bir lezzet sunar. Peki, Viyana mutfağının bu enfes tatlısı nasıl yapılır? İşte, nefis sachertorte tarifi...

SACHERTORTE TARİFİ

Malzemeler

Kek için:

120 g bitter çikolata

120 g tereyağı (oda sıcaklığında)

100 g toz şeker

1 paket vanilin

5 adet yumurta (akı ve sarısı ayrılacak)

80 g un

1 tutam tuz

Arası için:

4–5 yemek kaşığı kayısı marmeladı

Çikolata kaplama için:

150 g bitter çikolata

120 ml krema

1 yemek kaşığı tereyağı (isteğe bağlı, parlaklık için)

SACHERTORTE YAPILIŞI

Bitter çikolatayı benmari usulü eritin ve ılınmaya bırakın.

Tereyağı, toz şeker ve vanilini krema kıvamına gelene kadar çırpın.

Yumurta sarılarını tek tek ekleyin.

Eritilmiş çikolatayı ilave edip karıştırın.

Yumurta aklarını bir tutam tuzla kar gibi olana kadar çırpın.

Karışımın bir kısmını hamura ekleyip yumuşatın, ardından tamamını spatula ile nazikçe karıştırın.

Unu eleyerek ekleyin. Yağlanmış kalıba dökün.

Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 40–45 dakika pişirin.

Kürdan temiz çıkmalı.

Kek soğuyunca ortadan ikiye kesin. Isıtılmış kayısı marmeladını alt kata sürün, üst katı kapatın.

Üzerine de ince bir kat marmelat sürün.

Kremayı ısıtın, içine doğranmış çikolatayı ekleyip karıştırın.

İsteğe bağlı tereyağını ekleyin.

Ganajı pastanın üzerine dökün, spatula ile düzeltin.

Oda sıcaklığında dinlendirin.

Afiyet olsun!