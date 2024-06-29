Yağ çekmeyen enfes lezzet: Pişi tarifi...

Yayınlanma: 29.06.2024 - 17:36

Güncelleme: 29.06.2024 - 17:36

Pişi, Türk kahvaltılarının vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. Hem kahvaltı sofralarının hem de çay saatlerinin baş tacı olan pişi, pratik hazırlanışı ve doyurucu tadıyla öne çıkar. Peki, yağ çekmeyen bu nefis lezzet nasıl yapılır? İşte leziz pişi tarifi...



PİŞİ TARİFİ

Malzemeler:

2 su bardağı ılık su

1 yemek kaşığı toz şeker

1/2 paket yaş maya (ya da 1 paket kuru maya)

5 su bardağı un (aldığı kadar)

1 tatlı kaşığı tuz

Kızartmak için:

2 su bardağı ayçiçek yağı

PİŞİ YAPILIŞI

Pişi tarifi için önce ılık su içerisinde 1 yemek kaşığı toz şeker ve 1/2 paket yaş mayayı çözdürün.

Karıştırdıktan sonra 10 dakika kadar dinlenmeye bırakın.

Dinlenen karışıma 3 su bardağı un ve tuzu harmanlayarak ekleyin ve karıştırmaya devam edin.

Kalan unu da azar azar ilave ederek bir yandan da yoğurmaya başlayın.

Hamuru 5-10 dakika kadar yoğurun.

Hamurun üzerini örtüp oda ısısında bir saat kadar mayalayın.

Mayalanan hamuru tezgaha alın ve ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın.

Üzerilerine un serptikten sonra elinizle hafifçe bastırarak düzleştirin.

Tezgahta 10 dakika daha mayalandırdıktan sonra bir şişe kapağıyla ortalarına delikler açın.

Bu sayede pişileriniz daha güzel kabaracaktır.

Geniş ve derin bir tavada sıvı yağı kızdırın. Pişileri yavaş yavaş yağa atarak arkalı önlü kızartın.

Pişenleri fazla yağını bırakması için bir iki dakika havlu peçete üzerinde dinlendirin.

Afiyet olsun!