Klasik salataların yerini alacak! Pratik ve leziz: Köz biberli yoğurtlu patates salatası tarifi
Geleneksel salatalardan sıkılanlar için hızlı ve nefis bir alternatif! Köz biberin eşsiz aroması ve yoğurdun hafif lezzetiyle zenginleştirilen Köz Biberli Yoğurtlu Patates Salatası, yaz sofralarına ferahlık ve lezzet katıyor. İşte, Pratik ve leziz: Köz biberli yoğurtlu patates salatası tarifi
Köz biberin eşsiz aromasıyla zenginleştirilen, hafif yoğurt sosuyla lezzetlendirilen bu patates salatası, yaz sofralarının vazgeçilmezi olmaya aday! Pratik hazırlanışı ve doyurucu tadıyla öne çıkan bu tarif, hem ana yemek yanı hem de hafif bir atıştırmalık olarak ideal. İşte, Pratik ve leziz: Köz biberli yoğurtlu patates salatası tarifi
KÖZ BİBERLİ YOĞURTLU PATATES SALATASI TARİFİ
Malzemeler
- 3-4 adet patates
- 4 adet kornişon turşu
- 3 adet közlenmiş biber
- 1 adet havuç
- 3 dal taze soğan
- 1 tutam taze nane
- 2 su bardağı yoğurt
- 5 yemek kaşığı mayonez
- 2-3 diş ezilmiş sarımsak
- Tuz
- 1 çay bardağı haşlanmış mısır
Yapılış
- Öncelikle patatesleri ortadan iki keselim ve bol suda haşlayalım. Ortadan kesildiğinde patatesler daha kolay haşlanacaktır.
- Çatalla haşlandığını kontrol ettikten sonra ocaktan alalım, suyunu süzdürerek ve soğumaya bırakalım.
- Kornişon turşuları küçük küçük doğrayalım.
- Közlenmiş kırmızı biberi de küp küp doğrayalım.
- Havucun kabuklarını soyalım ve rendeleyelim, taze soğan ve naneyi doğrayalım.
- Soğuyan patateslerin kabuklarını soyalım ve onları da küp küp doğrayalım.
- Geniş bir kaseye yoğurdu, mayonezi, ezilmiş sarımsakları ve tuzu alarak karıştıralım.
- Üzerine havucu, kırmızı biberi, kornişon turşuyu, mısırı, doğradığımız yeşillikleri ve patatesleri ekleyerek karıştıralım ve servis edelim. Afiyet olsun!
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