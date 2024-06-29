Klasik salataların yerini alacak! Pratik ve leziz: Köz biberli yoğurtlu patates salatası tarifi

Yayınlanma: 29.06.2024 - 11:07

Güncelleme: 29.06.2024 - 11:07

Köz biberin eşsiz aromasıyla zenginleştirilen, hafif yoğurt sosuyla lezzetlendirilen bu patates salatası, yaz sofralarının vazgeçilmezi olmaya aday! Pratik hazırlanışı ve doyurucu tadıyla öne çıkan bu tarif, hem ana yemek yanı hem de hafif bir atıştırmalık olarak ideal. İşte, Pratik ve leziz: Köz biberli yoğurtlu patates salatası tarifi

KÖZ BİBERLİ YOĞURTLU PATATES SALATASI TARİFİ

Malzemeler

3-4 adet patates

4 adet kornişon turşu

3 adet közlenmiş biber

1 adet havuç

3 dal taze soğan

1 tutam taze nane

2 su bardağı yoğurt

5 yemek kaşığı mayonez

2-3 diş ezilmiş sarımsak

Tuz

1 çay bardağı haşlanmış mısır

Yapılış