Yaz aylarının serinleten lezzeti: Çilekli irmik tatlısı tarifi...

Yayınlanma: 20.06.2024 - 19:25

Güncelleme: 20.06.2024 - 19:25

Yaz aylarında, mevsimin taptaze meyveleriyle keyifli anlar yaşamak için çilekler ideal bir seçenektir. Hem sağlıklı hem de lezzetli olan çilekler, sıcak günlerde ferahlamanızı sağlar ve doğal tatlı ihtiyacınıza tatmin edici bir çözüm sunar. Peki, sıcak havalarda içinizi serinletecek bu lezzet nasıl yapılır? İşte çilekli irmik tatlısı tarifi...

ÇİLEKLİ İRMİK TATLISI TARİFİ

Malzemeler:

1 litre süt

7 yemek kaşığı toz şeker

1 su bardağı irmik

1 paket vanilin

1 yemek kaşığı Hindistan cevizi

12 adet çilek

ÇİLEKLİ İRMİK TATLISI YAPILIŞI

Derin bir tencerenin içerisine sütü alın.

İçerisine toz şeker, vanilin ve irmiği ilave edin.

Kısık ateşte kıvam alana kadar sürekli karıştırarak pişirin.

Çileklerin saplarını çıkarın ve ortadan ikiye bölün.

Blenderın içerisine aktarın.

Püre haline gelene kadar karıştırın.

Çilek püresini bir kaseye alıp üzerine Hindistan cevizini ekleyin.

Kıvamı yoğunlaşmaya başladığında ocaktan alın.

İlk sıcağı geçtikten sonra hazırladığınız çilek püresini ilave edin.

Tüm malzemeleri güzelce karıştırın.

Servis kaselerine pay edin ve buzdolabında en az 1 saat kadar soğutun.

Ardından üzerini çilek dilimleri ile süsleyerek servis edin.

Afiyet olsun!