Kurbanın en güzel etinden: Etli güveç tarifi

Yayınlanma: 18.06.2024 - 15:19

Güncelleme: 18.06.2024 - 15:19

Kurban Bayramı, taze kesilen etlerin en lezzetli yemeklerle buluştuğu özel bir dönemdir. Etli güveç, bu özel etlerin, sebzelerin ve baharatların bir araya geldiği bir lezzet şölenidir. İşte, Etli güveç tarifi...

ETLİ GÜVEÇ TARİFİ

Malzemeler

500 gram kuşbaşı et

2 adet soğan

2 adet patates

2 adet patlıcan

4 adet yeşil biber

3 adet domates

4-5 diş sarımsak

1 yemek kaşığı salça

5 yemek kaşığı sıvı yağ

Tuz

Pul biber

Karabiber

Yapılış