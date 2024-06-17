Lezzetiyle sizi cezbedecek olan enfes tatlı: Marlenka tarifi...

Yayınlanma: 17.06.2024 - 20:40

Güncelleme: 17.06.2024 - 20:40

Marlenka, genellikle medovik olarak bilinen ve Rusya, Ukrayna gibi ülkelerin mutfaklarında sıkça rastlanan bir ballı pasta çeşididir. Bu pasta, yoğunlaştırılmış süt ve fındık ile zenginleştirilmiş, bazı yörelerde süt reçeli olarak da anılır. Hazırlanması göründüğü kadar karmaşık olabilir ancak sunduğu lezzet her çabayı hak eder. Peki, lezzetiyle sizi cezbedecek olan bu enfes tatlı nasıl yapılır? İşte Marlenka tarifi...

MARLENKA TARİFİ

Malzemeler:

Kek için:

200 gram şeker

520 gram un

2 adet yumurta

55 gram tereyağı

2 çorba kaşığı bal

1 paket kabartma tozu

Kondanse süt için:

1200 gram süt (yağlı)

200 gram şeker

Krema için:

300 gram yoğunlaştırılmış süt

3 adet yumurta

2 çorba kaşığı bal

55 gram tereyağı

Süslemek için:

400 gram fındık içi

MARLENKA YAPILIŞI

Kekin hazırlanışı:

Yumurta ve şekeri çırparak, yumurtayı kabartın.

Boş bir tencerenin içerisine su koyarak ocağa koyun.

Isıya dayanıklı ve içi su dolu tencerenin içerisine rahatça oturacak bir kap hazırlayın.

Bu yöntemi kullanarak tereyağını direkt ısıya temas etmeden eritin.

Eriyen tereyağının içerisine un ve kabartma tozu hariç kalan malzemeleri ekleyin ve karıştırın.

Karışım homojen bir kıvama geldiği zaman yumurta ve şekerli karışımı ekleyerek mikser yardımı ile çırpın.

Karışım ilk hacminin iki katına çıktığı zaman, ısıyı kesin.

Unu karışıma iyice yedirerek fazla çırpmadan, tahta kaşık yardımı ile karıştırın.

Kat kat bir pasta olacağı için her katı ayrı pişirmek en kolay yöntem olacaktır.

Fırın tepsisine yağlı kağıt serin.

Yaklaşık 1,5 kepçe hamurdan dökerek eşit ve ince bir tabaka halinde yayın. Önceden ısıtılmış 165 derecelik fırında 5-6 dakika pişirin.

Bu işlemi hamur bitene kadar 7-8 kere tekrarlayın.

Yuvarlak bir kalıp yardımı ile düzgünce kesin.

Bu işlemden sonra kek katlarınız hazır.

Kondanse sütün hazırlanışı:

Sütü orta ateşte kaynatın.

Her taşımda üzerinde biriken tortuyu alarak bu işleme yaklaşık 2 saat devam edin.

Süt miktarı azaldıkça taşım süresi kısalacaktır.

300 gr süt kalana kadar devam edin (Göz kararı 1+1,5 su bardağı).

Daha sonra ocaktan alıp içerisinde ince delikli süzgeç yardımı ile sütü süzün.

Süzdüğünüz sütün içerisinde ölçülü şekerinizi eritin ve tekrar ocağa alın. Kaynayınca ocaktan alıp soğutun.

Sütünüz bu yöntemle yoğunlaşacaktır.

Kremanın hazırlanışı:

Tereyağını eritip, soğutun.

Tereyağı dışındaki malzemeleri geniş bir kabın içerisinde çırpın en son teryağını ekleyip çırpmaya devam edin.

Krema kıvam aldığı zaman soğuması ve hazır hale gelmesi için buzdolabına kaldırın.

Pastanın hazırlanışı:

Kat kat hazırladığımız pasta kekinin ilk katını ince bir tabaka krema ile kaplayın ve üzerine ince çekilmiş fındık ilave ederek diğer kata geçin kek katlarınız bitene kadar aynı işlemi tekrarlayın.

En üst kata krema sürün ve üzerini fındık ile kaplayın.

Afiyet olsun!