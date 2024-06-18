Kurban etinden lokum kıvamında lezzet: Et Sote Tarifi
Kurban etinin muhteşem hali! Et sote tarifi, lokum gibi yumuşaklığı ve zengin aromasıyla sofralarınıza lezzet katıyor. İşte, Et Sote Tarifi...
Kurban Bayramı'nda kesilen taze etin en lezzetli hallerinden biri olan et sote, özel sosu ve doğru pişirme tekniğiyle mükemmel bir tat sunar. Bu tarif, etin yumuşaklığını korurken içine katılan sebzelerle birlikte harika bir uyum sağlar. İşte, Et Sote Tarifi...
ET SOTE TARİFİ
Malzemeler
- 1 kg kuşbaşı et
- 6 adet çarli biber
- 2 adet kapya biber
- 1 adet domates
- 1 tatlı kaşığı biber salçası
- 1 tk pulbiber
- 1 tatlı kaşığı isot
- 1 diş sarımsak
- Sıvıyağ
- Tuz
Yapılış
- Öncelikle eti kuşbaşı doğrayalım tavaya alalım suyu salıp çekene kadar pişirelim etiniz geç pişen türden ise ekstra kaynamış su ilave ederek lokum kıvamında pişirelim.
- İyice pişen ete sıvı yağı ekleyelim kavurmaya başlayalım sırayla biberleri ekleyip kavurmaya devam edelim. Salça ve baharatını da ekleyip karıştıralım.
- Son olarak domates ve tuzu ekleyip kapağını kapatalım yüksek ateşte suyunu salıp, yağda kavrulmaya geçene dek pişirelim. Lezzeti şahane et sotemiz servise hazır yapacak olanlara şimdiden afiyet olsun.
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