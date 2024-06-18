Kurban etinden lokum kıvamında lezzet: Et Sote Tarifi

Yayınlanma: 18.06.2024 - 09:38

Güncelleme: 18.06.2024 - 09:38

Kurban Bayramı'nda kesilen taze etin en lezzetli hallerinden biri olan et sote, özel sosu ve doğru pişirme tekniğiyle mükemmel bir tat sunar. Bu tarif, etin yumuşaklığını korurken içine katılan sebzelerle birlikte harika bir uyum sağlar. İşte, Et Sote Tarifi...

ET SOTE TARİFİ

Malzemeler

1 kg kuşbaşı et

6 adet çarli biber

2 adet kapya biber

1 adet domates

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 tk pulbiber

1 tatlı kaşığı isot

1 diş sarımsak

Sıvıyağ

Tuz

Yapılış