Yaz aylarının serinleten pratik tatlısı: Limonlu parfe tarifi

Tatlı krizleri bazen ağır şerbetli tatlılarla değil, hafif ve ferah bir dokunuşla bastırılır. Limonlu parfe, limonun taze kokusu ve yumuşacık kıvamıyla damaklarda iz bırakır. Özellikle yaz aylarında soğuk servis edilen bu tatlı, misafirlerinizin gönlünü fethedecek. İşte adım adım limonlu parfe tarifi...
LİMONLU PARFE TARİFİ
Malzemeler
- 2 su bardağı soğuk krema
- 1 su bardağı pudra şekeri
- 2 adet limonun suyu ve rendelenmiş kabuğu
- 1 paket vanilin
- 1 su bardağı ufalanmış bisküvi
Yapılışı
- Kremayı çırpın: Soğuk kremayı geniş bir kapta mikserle kabarana kadar çırpın.
- Tatlandırın: Pudra şekeri, vanilin, limon suyu ve limon kabuğunu ekleyip hafifçe karıştırın.
- Bisküvileri ekleyin: Ufalanmış bisküvileri karışıma ekleyin ve spatula ile homojen şekilde karıştırın.
- Dondurma aşaması: Karışımı streç film serilmiş bir kalıba dökün, üzerini kapatın ve en az 4-5 saat dondurucuda bekletin.
- Servis: Kalıptan çıkarıp dilimleyerek servis edin. İsteğe göre üzerine taze nane veya limon dilimleri ekleyebilirsiniz.