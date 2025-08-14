Yaz aylarının serinleten pratik tatlısı: Limonlu parfe tarifi

Tatlı krizleri bazen ağır şerbetli tatlılarla değil, hafif ve ferah bir dokunuşla bastırılır. Limonlu parfe, limonun taze kokusu ve yumuşacık kıvamıyla damaklarda iz bırakır. Özellikle yaz aylarında soğuk servis edilen bu tatlı, misafirlerinizin gönlünü fethedecek. İşte adım adım limonlu parfe tarifi...

LİMONLU PARFE TARİFİ

Malzemeler

2 su bardağı soğuk krema

1 su bardağı pudra şekeri

2 adet limonun suyu ve rendelenmiş kabuğu

1 paket vanilin

1 su bardağı ufalanmış bisküvi

Yapılışı