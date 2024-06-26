Yaz günlerinin favorisi... Enfes Rokoko pastası!

Yayınlanma: 26.06.2024 - 12:51

Güncelleme: 26.06.2024 - 12:51

Sıcak yaz günlerinde ferahlatıcı bir tatlı arayanlar için mükemmel bir seçenek: Rokoko pastası! Dondurmayla servis edilen bu nefis pasta, serinletici lezzetiyle damaklarda unutulmaz bir tat bırakacak. Kolay hazırlanışı ve göz alıcı sunumuyla hem pratik hem de şık bir alternatif olan rokoko pastası, yaz sofralarınızın favorisi olacak. İşte, adım adım bu enfes tatlının tarifi...

MALZEMELER

200 gram dövülmüş fındık

4 yemek kaşığı toz şeker

1 paket (200 gram) petibör bisküvi

1 su bardağı süt

200 ml krema

2 yemek kaşığı pudra şekeri

1 paket vanilya

100 gram beze (elle ufalanmış)

500 gram kaymaklı dondurma

150 gram bitter çikolata

2 yemek kaşığı tereyağı

YAPILIŞI

Dövülmüş fındıkları yapışmaz yüzeyli bir tavada toz şekerle birlikte, şeker karamelize olana kadar kavurun. Ardından soğumaya bırakın.

Petibör bisküvileri mutfak robotunda toz haline getirin.

Toz haline gelen bisküvileri geniş bir kaseye alın ve üzerine sütü ilave ederek iyice karıştırın.

Karışımı cam bir kalıbın tabanına bastırarak eşit şekilde yayın.

Krema ve pudra şekerini geniş bir kapta mikserle çırpın.

Ufalanmış bezeleri ve vanilyayı kremalı karışıma ilave edin ve iyice karıştırın.

Hazırladığınız kremalı karışımı bisküvili tabanın üzerine dökün ve eşit şekilde yayın.

Kavurduğunuz fındıkları kremanın üzerine eşit şekilde serpin.

Kaymaklı dondurmayı hafif yumuşatın ve kremalı karışımın üzerine yayın.

Pastayı 3 saat buzdolabında bekletin.

Bitter çikolatayı tereyağı ile birlikte benmari usulü eritin.

Eriyen çikolatayı buzluktan çıkardığınız rokokonun üzerine bir spatula yardımıyla sürün.

Pastayı 1 saat daha buzdolabında bekletin.