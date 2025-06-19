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Yaz kahvaltılarına çok yakışan pratik lezzet: Domates mücveri tarifi

Yaz kahvaltılarına çok yakışan pratik lezzet: Domates mücveri tarifi

19.06.2025 09:36:00
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Haber Merkezi
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Yaz kahvaltılarına çok yakışan pratik lezzet: Domates mücveri tarifi

Domates mücveri, klasik tariflerden sıkılanlar ve sofralarına farklılık katmak isteyenler için ideal bir seçenektir. Peki, yaz kahvaltılarına çok yakışan hem pratik hem doyurucu bu lezzet nasıl yapılır? İşte, enfes tadıyla domates mücveri tarifi...

Klasik mücver tariflerine yepyeni bir yorum katmak ister misiniz? Kabak yerine domatesle hazırlanan bu farklı ve lezzetli tarif, özellikle yaz aylarında sofralarınıza ferahlık katacak! Hafif, pratik ve bol aromalı olan domates mücveri, ister kahvaltıda ister akşam yemeğinde harika bir eşlikçi olabilir. Peki, yaz kahvaltılarına çok yakışan hem pratik hem doyurucu bu lezzet nasıl yapılır? İşte, enfes tadıyla domates mücveri tarifi...


DOMATES MÜCVERİ TARİFİ

Malzemeler:

2 adet büyük boy olgun domates

1 adet yumurta

1 çay bardağı un

3-4 dal taze soğan (ince doğranmış)

1/2 demet maydanoz (ince kıyılmış)

1/2 çay kaşığı karbonat veya kabartma tozu

Tuz, karabiber

İsteğe bağlı pul biber veya nane

Kızartmak için sıvı yağ

DOMATES MÜCVERİ YAPILIŞI

Domatesleri rendeleyin veya çok küçük küpler halinde doğrayın. 

Suyunu biraz süzerek fazla sıvıdan arındırın. 

Aksi halde harcınız çok cıvık olabilir.

Rendelenmiş domatesin üzerine yumurta, doğranmış taze soğan, maydanoz, baharatlar ve unu ekleyin. 

Kabartma tozunu veya karbonatı da ekleyip karıştırın. 

Harcın kıvamı kaşıkla alınabilir ama akışkan olmayacak şekilde olmalı. 

Gerekirse biraz daha un ekleyebilirsiniz.

Tavaya biraz sıvı yağ ekleyip ısıtın. 

Harçtan kaşıkla alıp tavaya dökün ve arkalı önlü güzelce kızartın. 

Her iki yüzü de altın rengini almalı.

Kızaran mücverleri kağıt havlu serili tabağa alarak fazla yağını süzdürün.

Domates mücverini sıcak ya da ılık olarak servis edebilirsiniz. 

Yanında yoğurtlu bir sos, taze yeşillikler ya da sade yoğurtla harika gider.

Afiyet olsun!

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