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Ege mutfağının narin lezzeti: Kabak çiçeği kızartması tarifi

Ege mutfağının narin lezzeti: Kabak çiçeği kızartması tarifi

18.06.2025 21:57:00
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Haber Merkezi
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Ege mutfağının narin lezzeti: Kabak çiçeği kızartması tarifi

Ege rüzgarını mutfağınıza taşımak istiyorsanız, kabak çiçeği kızartması mutlaka tarif defterinizde olmalı. Peki, Ege mutfağının narin lezzeti olan bu tarif nasıl yapılır? İşte, nefis kabak çiçeği kızartması tarifi...

Ege mutfağının zarif ve nefis lezzetlerinden biri olan kabak çiçeği kızartması, yaz aylarında sofralara hafiflik ve renk katar. Sabahın erken saatlerinde toplanan kabak çiçekleriyle hazırlanan bu tarif, çıtır dış kaplaması ve içindeki yumuşak aromasıyla damaklarda iz bırakır. Peki, Ege mutfağının narin lezzeti olan bu tarif nasıl yapılır? İşte, nefis kabak çiçeği kızartması tarifi...


KABAK ÇİÇEĞİ KIZARTMASI TARİFİ

Malzemeler:

10–15 adet taze kabak çiçeği

1 su bardağı un

1 çay bardağı maden suyu veya soğuk su

1 adet yumurta

1 çay kaşığı tuz

Kızartmak için sıvı yağ

KABAK ÇİÇEĞİ KIZARTMASI YAPILIŞI

Kabak çiçeklerini dikkatlice yıkayın. 

İç kısımlarındaki tohumları ve sert saplarını nazikçe çıkarın. 

Çiçekleri bütün halde bırakın.

Bir kasede un, yumurta, tuz ve maden suyunu çırpın. 

Krep kıvamında, akışkan ama çok sulu olmayan bir harç elde edin.

Kabak çiçeklerini hazırladığınız karışıma bulayın. 

Her yanının eşit kaplandığından emin olun.

Tavaya sıvı yağı alın ve iyice ısıtın. 

Kabak çiçeklerini dikkatlice tavaya yerleştirin. 

Her iki yüzünü de altın sarısı olana kadar kızartın.

Kızaran çiçekleri kağıt havluya alarak fazla yağını çektirin. 

Sıcak veya ılık olarak servis edebilirsiniz.

Kabak çiçeği kızartmasını sarımsaklı yoğurt ya da zeytinyağlı limonlu bir sosla birlikte sunabilirsiniz.

Yanında közlenmiş biber ve domates salatasıyla harika bir yaz mezesi olur.

Afiyet olsun!

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