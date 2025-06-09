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Lezzetli ve şifa dolu bir seçenek: Enginar çorbası tarifi

Lezzetli ve şifa dolu bir seçenek: Enginar çorbası tarifi

9.06.2025 19:56:00
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Haber Merkezi
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Lezzetli ve şifa dolu bir seçenek: Enginar çorbası tarifi

Enginar çorbası, hem sağlıklı beslenmek isteyenler hem de farklı tatlar arayanlar için harika bir alternatiftir. Peki, hem lezzetli hem de şifa dolu bir seçenek olan bu tarif nasıl yapılır? İşte, enfes enginar çorbası tarifi...

Enginar, hem lezzeti hem de sağlığa olan faydalarıyla sofraların vazgeçilmez sebzelerinden biridir. Özellikle karaciğer dostu olmasıyla bilinen enginar, bu kez şifa dolu bir çorba tarifine dönüşüyor. Enginar çorbası, hem hafif hem de besleyici bir başlangıç yemeği olarak öğünlerinizi zenginleştirebilir. Peki, hem lezzetli hem de şifa dolu bir seçenek olan bu tarif nasıl yapılır? İşte, enfes enginar çorbası tarifi...


ENGİNAR ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler

3 adet orta boy enginar (temizlenmiş ve doğranmış)

1 adet patates

1 adet kuru soğan

1 diş sarımsak

1 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı tereyağı

5 su bardağı su (isteğe göre sebze suyu veya tavuk suyu)

1 su bardağı süt veya krema (tercihe göre)

Tuz, karabiber

Üzeri için: 

Dereotu (isteğe bağlı)

ENGİNAR ÇORBASI YAPILIŞI

Soğanı ve sarımsağı ince doğrayın. 

Patatesi ve enginarları küp küp doğrayın.

Tencereye zeytinyağı ve tereyağını alın. 

Soğan ve sarımsağı ekleyip pembeleşinceye kadar kavurun.

Ardından patates ve enginarları ekleyip birkaç dakika soteleyin.

Unu tencereye serpiştirerek ekleyin ve karıştırarak birkaç dakika kavurmaya devam edin.

Suyu ilave edin ve sebzeler yumuşayana kadar yaklaşık 20-25 dakika kaynatın.

Sebzeler yumuşadıktan sonra çorbayı blenderdan geçirerek pürüzsüz hale getirin.

Süt veya kremayı ekleyin. 

Birkaç dakika daha kaynatın. 

Tuz ve karabiberle tatlandırın.

Üzerine ince kıyılmış dereotu serpiştirerek sıcak servis yapın. 

Afiyet olsun!

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