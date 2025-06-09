Ege mutfağının meşhur lezzetini sofralarınıza taşıyın: İzmir gevreği tarifi

İzmir gevreği, Ege mutfağının en sevilen ve özgün lezzetlerinden biridir. Simit ile benzerlik gösterse de, gevrek adı verilen bu atıştırmalık, dışının daha çıtır ve susamının bol olmasıyla ayrılır. Sokak lezzeti olarak ün kazanan İzmir gevreği, kahvaltılardan beş çaylarına kadar pek çok sofranın vazgeçilmezidir. Evde kolayca hazırlayabileceğiniz bu tarifle, taze taze gevrek yapmanın keyfini çıkarabilirsiniz. Peki, Ege mutfağının bu meşhur lezzeti nasıl yapılır? İşte, tam ölçüsüyle çıtır çıtır İzmir gevreği tarifi...





İZMİR GEVREĞİ TARİFİ

Malzemeler

Hamur için:

4 su bardağı un

1 paket instant maya (ya da 1 yemek kaşığı kuru maya)

1 tatlı kaşığı tuz

1 yemek kaşığı toz şeker

1,5 su bardağı ılık su (kontrollü ekleyin)

Dış kaplama için:

1 çay bardağı pekmez

Yarım çay bardağı su

1,5 su bardağı kavrulmuş susam

İZMİR GEVREĞİ YAPILIŞI

Geniş bir yoğurma kabına unu eleyin.

Ortasını havuz gibi açın ve maya, şeker, tuz ve ılık suyu ekleyerek güzelce yoğurun.

Ele yapışmayan, yumuşak kıvamlı bir hamur elde edin.

Üzerini örtüp yaklaşık 45 dakika mayalanmaya bırakın.

Mayalanan hamurdan eşit parçalar koparın ve her birini uzun şeritler haline getirin.

Uçlarını birleştirerek halka şekli verin.

Bir kapta pekmez ve suyu karıştırın.

Hazırladığınız hamur halkalarını önce pekmezli suya, ardından kavrulmuş susama bulayın.

Gevrekleri yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin.

Önceden ısıtılmış 200°C fırında üzeri kızarana kadar, yaklaşık 20-25 dakika pişirin.

İzmir gevreği; beyaz peynir, zeytin, domates ve taze demlenmiş çay eşliğinde kahvaltılarda enfes bir seçenek oluşturur.

Dilerseniz yanında tahin veya bal ile de servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun!