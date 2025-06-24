Yaz sofralarına çok yakışan dışı çıtır, içi yumuşacık enfes lezzet: Taze fasulye kızartması tarifi

Klasik taze fasulye yemeklerinden sıkıldıysanız ve farklı bir lezzet arıyorsanız, taze fasulye kızartması tam size göre! Hem pratik hem de nefis bu tarif, özellikle yaz aylarında sofralara hafif ama lezzetli bir alternatif sunuyor. Yanına sarımsaklı yoğurtla harika bir ikili olan bu çıtır tarif, ister ana yemek ister meze olarak tercih edilebilir. Peki, yaz sofralarına çok yakışan dışı çıtır, içi yumuşacık bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, leziz taze fasulye kızartması tarifi...





TAZE FASULYE KIZARTMASI TARİFİ

Malzemeler

500 gram taze fasulye

2 adet yumurta

1 su bardağı un

1 çay kaşığı tuz

Karabiber (isteğe bağlı)

Kızartmak için sıvı yağ

Servis için:

Sarımsaklı yoğurt veya domates sosu

TAZE FASULYE KIZARTMASI YAPILIŞI

Taze fasulyelerin uç kısımlarını kesin ve ortadan ikiye ya da üçe bölün.

Yıkayıp süzün.

Bir tencerede su kaynatın, fasulyeleri 5–6 dakika kadar haşlayın.

Ardından süzüp soğuk sudan geçirerek şoklayın.

Bu, fasulyelerin rengini ve tazeliğini korumasını sağlar.

Bir kapta yumurtaları çırpın.

Başka bir kapta unu, tuzu ve karabiberi karıştırın.

Haşlanmış ve kurulanmış fasulyeleri önce una, sonra çırpılmış yumurtaya bulayın.

Derin bir tavada sıvı yağı kızdırın.

Fasulyeleri altın rengini alana kadar arkalı önlü kızartın.

Kağıt havlu üzerine alarak fazla yağını süzdürün.

Yanında sarımsaklı yoğurtla servis edin.

Dilerseniz acı biberli domates sosuyla da harika bir uyum yakalayabilirsiniz.

Afiyet olsun!