Yaz sofralarına çok yakışan dışı çıtır, içi yumuşacık enfes lezzet: Taze fasulye kızartması tarifi

Klasik taze fasulye yemeklerinden sıkıldıysanız ve farklı bir lezzet arıyorsanız, taze fasulye kızartması tam size göre! Hem pratik hem de nefis bu tarif, özellikle yaz aylarında sofralara hafif ama lezzetli bir alternatif sunuyor. Yanına sarımsaklı yoğurtla harika bir ikili olan bu çıtır tarif, ister ana yemek ister meze olarak tercih edilebilir. Peki, yaz sofralarına çok yakışan dışı çıtır, içi yumuşacık bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, leziz taze fasulye kızartması tarifi...
TAZE FASULYE KIZARTMASI TARİFİ
Malzemeler
500 gram taze fasulye
2 adet yumurta
1 su bardağı un
1 çay kaşığı tuz
Karabiber (isteğe bağlı)
Kızartmak için sıvı yağ
Servis için:
Sarımsaklı yoğurt veya domates sosu
TAZE FASULYE KIZARTMASI YAPILIŞI
Taze fasulyelerin uç kısımlarını kesin ve ortadan ikiye ya da üçe bölün.
Yıkayıp süzün.
Bir tencerede su kaynatın, fasulyeleri 5–6 dakika kadar haşlayın.
Ardından süzüp soğuk sudan geçirerek şoklayın.
Bu, fasulyelerin rengini ve tazeliğini korumasını sağlar.
Bir kapta yumurtaları çırpın.
Başka bir kapta unu, tuzu ve karabiberi karıştırın.
Haşlanmış ve kurulanmış fasulyeleri önce una, sonra çırpılmış yumurtaya bulayın.
Derin bir tavada sıvı yağı kızdırın.
Fasulyeleri altın rengini alana kadar arkalı önlü kızartın.
Kağıt havlu üzerine alarak fazla yağını süzdürün.
Yanında sarımsaklı yoğurtla servis edin.
Dilerseniz acı biberli domates sosuyla da harika bir uyum yakalayabilirsiniz.
Afiyet olsun!