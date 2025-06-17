Portekiz mutfağının saklı lezzeti: Açorda à Alentejana tarifi

Portekiz mutfağı denince genelde bacalhau (tuzlu morina balığı) ve deniz mahsulleri akla gelir. Ama ülkenin iç bölgelerinde çok daha farklı ve özgün lezzetler bulunur. Alentejo bölgesine özgü Açorda à Alentejana da bunlardan biri. Basit malzemelerle yapılan bu sarımsaklı ve kişnişli ekmek çorbası, Portekiz’in köy mutfağını en güzel şekilde temsil ediyor.
AÇORDA A ALENTEJANA TARİFİ
Malzemeler:
- 4 dilim bayat ekmek (tercihen köy ekmeği, kabukları çıkarılmış)
- 4 diş sarımsak
- 1 demet taze kişniş
- 4 adet yumurta
- 1 litre sıcak tavuk veya sebze suyu
- 3 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 tatlı kaşığı beyaz sirke (isteğe bağlı)
- Tuz ve karabiber
Yapılışı:
- Sarımsağı hazırlayın: Sarımsakları havanda az tuzla dövün. İnce doğranmış kişnişle birlikte karıştırın.
- Zeytinyağıyla karıştırın: Sarımsak ve kişniş karışımını geniş bir kaseye alın, üzerine zeytinyağını ekleyip karıştırın.
- Ekmekleri hazırlayın: Bayat ekmek dilimlerini iri parçalar halinde koparın.
- Çorba tabanını oluşturun: Sıcak tavuk veya sebze suyunu yavaşça sarımsaklı karışıma ekleyin. Sonra ekmek parçalarını ilave edin ve karıştırın.
- Yumurtaları haşlayın: Ayrı bir tencerede yumurtaları kaynar suda poşe (veya kayısı kıvamında haşlanmış) olarak pişirin.
- Servis: Çorbayı kaselere paylaştırın, her bir kasenin üzerine bir yumurta yerleştirin. Dilerseniz üzerine sirke damlatabilirsiniz. Sıcak servis yapın.