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Portekiz mutfağının saklı lezzeti: Açorda à Alentejana tarifi

Portekiz mutfağının saklı lezzeti: Açorda à Alentejana tarifi

17.06.2025 22:40:00
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Haber Merkezi
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Portekiz mutfağının saklı lezzeti: Açorda à Alentejana tarifi

Sade malzemelerle büyük lezzet yaratan Açorda à Alentejana, Portekiz’in Alentejo bölgesine özgü geleneksel bir ekmek çorbası.

Portekiz mutfağı denince genelde bacalhau (tuzlu morina balığı) ve deniz mahsulleri akla gelir. Ama ülkenin iç bölgelerinde çok daha farklı ve özgün lezzetler bulunur. Alentejo bölgesine özgü Açorda à Alentejana da bunlardan biri. Basit malzemelerle yapılan bu sarımsaklı ve kişnişli ekmek çorbası, Portekiz’in köy mutfağını en güzel şekilde temsil ediyor.

AÇORDA A ALENTEJANA TARİFİ

Malzemeler:

  • 4 dilim bayat ekmek (tercihen köy ekmeği, kabukları çıkarılmış)
  • 4 diş sarımsak
  • 1 demet taze kişniş
  • 4 adet yumurta
  • 1 litre sıcak tavuk veya sebze suyu
  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 tatlı kaşığı beyaz sirke (isteğe bağlı)
  • Tuz ve karabiber

Yapılışı:

  1. Sarımsağı hazırlayın: Sarımsakları havanda az tuzla dövün. İnce doğranmış kişnişle birlikte karıştırın.
  2. Zeytinyağıyla karıştırın: Sarımsak ve kişniş karışımını geniş bir kaseye alın, üzerine zeytinyağını ekleyip karıştırın.
  3. Ekmekleri hazırlayın: Bayat ekmek dilimlerini iri parçalar halinde koparın.
  4. Çorba tabanını oluşturun: Sıcak tavuk veya sebze suyunu yavaşça sarımsaklı karışıma ekleyin. Sonra ekmek parçalarını ilave edin ve karıştırın.
  5. Yumurtaları haşlayın: Ayrı bir tencerede yumurtaları kaynar suda poşe (veya kayısı kıvamında haşlanmış) olarak pişirin.
  6. Servis: Çorbayı kaselere paylaştırın, her bir kasenin üzerine bir yumurta yerleştirin. Dilerseniz üzerine sirke damlatabilirsiniz. Sıcak servis yapın.
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