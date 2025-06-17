Portekiz mutfağının saklı lezzeti: Açorda à Alentejana tarifi

Portekiz mutfağı denince genelde bacalhau (tuzlu morina balığı) ve deniz mahsulleri akla gelir. Ama ülkenin iç bölgelerinde çok daha farklı ve özgün lezzetler bulunur. Alentejo bölgesine özgü Açorda à Alentejana da bunlardan biri. Basit malzemelerle yapılan bu sarımsaklı ve kişnişli ekmek çorbası, Portekiz’in köy mutfağını en güzel şekilde temsil ediyor.

AÇORDA A ALENTEJANA TARİFİ

Malzemeler:

4 dilim bayat ekmek (tercihen köy ekmeği, kabukları çıkarılmış)

4 diş sarımsak

1 demet taze kişniş

4 adet yumurta

1 litre sıcak tavuk veya sebze suyu

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı beyaz sirke (isteğe bağlı)

Tuz ve karabiber

Yapılışı: