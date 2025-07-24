Yaz sofralarnın ferah lezzeti: Zeytinyağlı kabak kalye

Yaz mevsimiyle birlikte sebze yemekleri sofraların yıldızı haline geliyor. Özellikle kabak, sindirimi kolay yapısı ve hafifliğiyle sağlıklı beslenmek isteyenlerin favorisi. Geleneksel zeytinyağlılar arasında özel bir yeri olan kabak kalye, pratik yapımı ve lezzetiyle öğle veya akşam yemeklerinde kurtarıcı olabilir. Üstelik soğuk servis edildiğinde ferahlatıcı etkisiyle yaz sofralarına çok yakışıyor.
ZEYTİNYAĞLI KABAK KALYE TARİFİ
Malzemeler:
- 4 adet orta boy kabak
- 1 adet büyük boy soğan
- 2 adet domates
- 2 diş sarımsak
- 3 yemek kaşığı zeytinyağı
- Yarım çay bardağı pirinç
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı toz şeker
- Yarım su bardağı sıcak su
- Dereotu (servis için)
Yapılışı:
- Kabakları alacalı soyun, halka ya da yarım ay şeklinde doğrayın. Soğanı piyazlık, sarımsağı ince doğrayın.
- Tencereye zeytinyağını alıp soğanı ve sarımsağı kavurun. Ardından kabakları ekleyip birkaç dakika soteleyin.
- Doğranmış domatesleri, yıkanmış pirinci, tuz ve şekeri ilave edin. Üzerine sıcak suyu dökün.
- Kısık ateşte kapağı kapalı şekilde 20-25 dakika pişirin.
- Ilındıktan sonra buzdolabında dinlendirip, üzerine ince kıyılmış dereotu serperek soğuk servis edin.