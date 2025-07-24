Yaz sofralarnın ferah lezzeti: Zeytinyağlı kabak kalye

Yaz mevsimiyle birlikte sebze yemekleri sofraların yıldızı haline geliyor. Özellikle kabak, sindirimi kolay yapısı ve hafifliğiyle sağlıklı beslenmek isteyenlerin favorisi. Geleneksel zeytinyağlılar arasında özel bir yeri olan kabak kalye, pratik yapımı ve lezzetiyle öğle veya akşam yemeklerinde kurtarıcı olabilir. Üstelik soğuk servis edildiğinde ferahlatıcı etkisiyle yaz sofralarına çok yakışıyor.

ZEYTİNYAĞLI KABAK KALYE TARİFİ

Malzemeler:

4 adet orta boy kabak

1 adet büyük boy soğan

2 adet domates

2 diş sarımsak

3 yemek kaşığı zeytinyağı

Yarım çay bardağı pirinç

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı toz şeker

Yarım su bardağı sıcak su

Dereotu (servis için)

Yapılışı: