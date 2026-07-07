Yazın serinleten lezzeti: Kakaolu bisküvili parfe tarifi

Sıcak havalarda uzun uzun tatlı hazırlamak yerine kısa sürede sonuç veren tarifler her zaman öne çıkar. Kakaolu bisküvili parfe de tam bu noktada devreye giriyor. Şeker yerine bal ile tatlandırılan, çilek ve fındıkla zenginleşen bu nefis tarif hem hafif hem de oldukça doyurucu bir alternatif sunuyor. İşte enfes tadıyla kakaolu bisküvili parfe tarifi...
KAKAOLU BİSKÜVİLİ PARFE TARİFİ
Malzemeler:
- 13 adet kakaolu kremalı bisküvi
- 200 ml sıvı krema
- 5-6 yemek kaşığı bal
- 1 çay bardağı iri doğranmış fındık
- 1 kase çilek
KAKAOLU BİSKÜVİLİ PARFE YAPILIŞI
Derin bir karıştırma kabına sıvı kremayı alın.
Balı ekleyerek mikser yardımıyla koyu kıvam alana kadar çırpın.
Küçük küpler halinde doğradığınız çilekleri ve iri kıyılmış fındıkları karışıma ekleyip karıştırın.
Kakaolu kremalı bisküvileri iri parçalar halinde kırarak karışıma ilave edin ve spatula ile nazikçe karıştırın.
Baton kek kalıbını streç filmle kaplayın.
Hazırladığınız karışımı kalıba dökerek üzerini düzeltin.
Üzerini tekrar streç filmle kapatın.
Derin dondurucuda 3-4 saat dinlendirin.
Servis etmeden yaklaşık 30 dakika önce dondurucudan çıkarın.
Dilimleyerek soğuk şekilde servis edin.
Afiyet olsun!