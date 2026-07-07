Yazın serinleten lezzeti: Kakaolu bisküvili parfe tarifi

Sıcak havalarda uzun uzun tatlı hazırlamak yerine kısa sürede sonuç veren tarifler her zaman öne çıkar. Kakaolu bisküvili parfe de tam bu noktada devreye giriyor. Şeker yerine bal ile tatlandırılan, çilek ve fındıkla zenginleşen bu nefis tarif hem hafif hem de oldukça doyurucu bir alternatif sunuyor. İşte enfes tadıyla kakaolu bisküvili parfe tarifi...