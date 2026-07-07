Cumhuriyet Gazetesi Logo
Yazın serinleten lezzeti: Kakaolu bisküvili parfe tarifi
Paylaş

Yazın serinleten lezzeti: Kakaolu bisküvili parfe tarifi

7.07.2026 17:23:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Yazın serinleten lezzeti: Kakaolu bisküvili parfe tarifi

Sadece 10 dakikada hazırlanan kakaolu bisküvili parfe, balın doğal tatlılığı, çileğin ferahlığı ve fındığın çıtır dokusuyla yaz aylarının en pratik ve en hafif tatlılarından biri olmaya aday. İşte enfes tadıyla kakaolu bisküvili parfe tarifi...

Yazın serinleten lezzeti: Kakaolu bisküvili parfe tarifi

Sıcak havalarda uzun uzun tatlı hazırlamak yerine kısa sürede sonuç veren tarifler her zaman öne çıkar. Kakaolu bisküvili parfe de tam bu noktada devreye giriyor. Şeker yerine bal ile tatlandırılan, çilek ve fındıkla zenginleşen bu nefis tarif hem hafif hem de oldukça doyurucu bir alternatif sunuyor. İşte enfes tadıyla kakaolu bisküvili parfe tarifi...

Yazın serinleten lezzeti: Kakaolu bisküvili parfe tarifi

KAKAOLU BİSKÜVİLİ PARFE TARİFİ

Malzemeler:

  • 13 adet kakaolu kremalı bisküvi
  • 200 ml sıvı krema
  • 5-6 yemek kaşığı bal
  • 1 çay bardağı iri doğranmış fındık
  • 1 kase çilek

KAKAOLU BİSKÜVİLİ PARFE YAPILIŞI

Derin bir karıştırma kabına sıvı kremayı alın.

Balı ekleyerek mikser yardımıyla koyu kıvam alana kadar çırpın.

Küçük küpler halinde doğradığınız çilekleri ve iri kıyılmış fındıkları karışıma ekleyip karıştırın.

Kakaolu kremalı bisküvileri iri parçalar halinde kırarak karışıma ilave edin ve spatula ile nazikçe karıştırın.

Baton kek kalıbını streç filmle kaplayın.

Hazırladığınız karışımı kalıba dökerek üzerini düzeltin.

Üzerini tekrar streç filmle kapatın.

Derin dondurucuda 3-4 saat dinlendirin.

Servis etmeden yaklaşık 30 dakika önce dondurucudan çıkarın.

Dilimleyerek soğuk şekilde servis edin.

Afiyet olsun!

İlgili Konular: #parfe tarifi #yaz tatlısı #pratik tatlı tarifi #Kakaolu bisküvili parfe

İlgili Haberler

Trakya mutfağının geleneksel lezzeti: Asma pidesi tarifi
Trakya mutfağının geleneksel lezzeti: Asma pidesi tarifi Asma yaprağı, mısır unu ve taze yeşilliklerin nefis uyumuyla hazırlanan asma pidesi; hafif yapısı, kendine özgü aroması ve pratik hazırlanışıyla sofralara bambaşka bir lezzet katıyor. İşte enfes asma pidesi tarifi...
Ege mutfağının sevilen lezzeti: Çökertme kebabı tarifi
Ege mutfağının sevilen lezzeti: Çökertme kebabı tarifi İncecik çıtır patates, marine edilmiş yumuşacık et ve sarımsaklı yoğurdun mükemmel uyumuyla hazırlanan Çökertme kebabı, sofraların en sevilen ana yemeklerinden biri oluyor. İşte adım adım Çökertme kebabı tarifi...
Vicdan azabı çektirmeyen enerji deposu: Yüksek proteinli çikolatalı yulaf pudingi
Vicdan azabı çektirmeyen enerji deposu: Yüksek proteinli çikolatalı yulaf pudingi Yüksek proteinli çikolatalı yulaf pudingi ile tam bir pastane pudingi dokusuna ulaşmak mümkün. İsteğe göre üzerine eklenecek fıstık ezmesi ve muz dilimleriyle tam bir ziyafete dönüşüyor. İşte enfes tarif...