Trakya mutfağının geleneksel lezzeti: Asma pidesi tarifi

Klasik hamurlu pidelerden farklı olarak asma yaprağıyla hazırlanan asma pidesi, ince dokusu ve ferah aromasıyla dikkat çeken yöresel bir lezzettir. Mısır unu, yoğurt ve taze otlarla hazırlanan iç harç; asma yapraklarının arasında pişerek dışı hafif çıtır, içi ise yumuşacık bir kıvam kazanır. Özellikle yaz aylarında taze yapraklarla hazırlanan bu tarif, hafif akşam yemeklerinden kahvaltılara kadar pek çok sofraya yakışır. İşte enfes asma pidesi tarifi...

ASMA PİDESİ TARİFİ

Malzemeler:

250 gram salamura asma yaprağı

2 su bardağı mısır unu

1,5 su bardağı yoğurt

2 kahve fincanı zeytinyağı

1 demet taze soğan

2 dal pırasa

Yarım demet maydanoz

Yarım su bardağı su

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 silme tatlı kaşığı tuz

ASMA PİDESİ YAPILIŞI

Yoğurdu geniş bir karıştırma kabına alın ve üzerine mısır ununu ekleyerek pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar karıştırın.

Taze soğanı, pırasayı ve maydanozu ince ince doğrayıp karışıma ilave edin.

Su, zeytinyağı, tuz ve toz şekeri ekleyerek boza kıvamında bir harç hazırlayın. Gerekirse çok az daha su ilave edebilirsiniz.

Salamura asma yapraklarını kaynar suda yaklaşık 3 dakika haşlayıp süzün.

Hafif yağlanmış geniş bir tavanın tabanını ve kenarlarını asma yapraklarıyla kaplayın.

Yaprakların kenarları tavadan hafifçe sarksın.

Hazırladığınız harcı yaprakların üzerine dökerek eşit şekilde yayın.

Dışarı taşan yaprakları harcın üzerine kapatın ve üzerini birkaç yaprakla tamamen örtün.

Kısık-orta ateşte yaklaşık 15 dakika pişirin.

Geniş bir tabak yardımıyla dikkatlice ters çevirin ve diğer yüzünü de yaklaşık 15 dakika pişirin.

Dilimleyerek sıcak veya ılık şekilde servis edin.

Afiyet olsun!