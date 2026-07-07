Cumhuriyet Gazetesi Logo
Ege mutfağının sevilen lezzeti: Çökertme kebabı tarifi

Ege mutfağının sevilen lezzeti: Çökertme kebabı tarifi

7.07.2026 11:42:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Ege mutfağının sevilen lezzeti: Çökertme kebabı tarifi

İncecik çıtır patates, marine edilmiş yumuşacık et ve sarımsaklı yoğurdun mükemmel uyumuyla hazırlanan Çökertme kebabı, sofraların en sevilen ana yemeklerinden biri oluyor. İşte adım adım Çökertme kebabı tarifi...
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Çökertme yöresinden adını alan Çökertme kebabı, hem lezzeti hem de şık sunumuyla Türk mutfağının en özel yemekleri arasında yer alıyor. İnce doğranmış kızarmış patateslerin üzerine yerleştirilen marine edilmiş et, sarımsaklı yoğurt ve tereyağlı sosla buluşarak damaklarda unutulmaz bir tat bırakıyor. Evde kolayca hazırlayabileceğiniz bu tarif, misafir sofraları için de harika bir alternatif sunuyor.

ÇÖKERTME KEBABI İÇİN MALZEMELER

Et için:

  • 500 gram dana bonfile veya biftek
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 tatlı kaşığı kekik
  • 1 çay kaşığı kimyon
  • 1 çay kaşığı kırmızı toz biber
  • Tuz
  • Karabiber

Patates için:

  • 3 adet orta boy patates
  • Sıvı yağ (kızartmak için)

Yoğurtlu karışım için:

  • 2 su bardağı süzme yoğurt
  • 2 diş sarımsak

Sosu için:

  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

Üzeri için:

  • İnce kıyılmış maydanoz

ÇÖKERTME KEBABI NASIL YAPILIR?

Eti ince şeritler halinde doğrayın. Zeytinyağı, kekik, kimyon, kırmızı toz biber, tuz ve karabiberle harmanlayıp en az 30 dakika marine edin.

Patatesleri jülyen şeklinde ince ince doğrayın. Nişastasının çıkması için soğuk suda 10-15 dakika bekletin. Ardından iyice kurulayın.

Patatesleri kızgın yağda altın rengini alana kadar kızartıp havlu kağıt üzerine alın.

Sarımsakları ezerek yoğurtla karıştırın.

Marine edilen etleri çok yüksek ateşte, tavayı fazla doldurmadan birkaç dakika soteleyin.

Küçük bir tavada tereyağını eritip kırmızı toz biberi ekleyerek sosu hazırlayın.

Servis tabağına önce çıtır patatesleri yerleştirin. Üzerine sarımsaklı yoğurdu gezdirin. Ardından sotelenmiş eti ekleyin.

Son olarak tereyağlı sosu dökün ve ince kıyılmış maydanozla süsleyerek sıcak servis edin.

İlgili Konular: #Bodrum #ege mutfağı #Çökertme kebabı

İlgili Haberler

Trakya mutfağının sabah lezzeti: Sütlü biber kavurması tarifi
Trakya mutfağının sabah lezzeti: Sütlü biber kavurması tarifi Çıtır köy biberlerinin tereyağında hafifçe sotelendikten sonra, un ve sütün eklenmesiyle tavada ipeksi ve kadifemsi bir sos tabanına kavuştuğu; Trakya ve Balkan göçmen mutfağının en sevilen, pratik ve umami zengini kahvaltı miraslarından biridir.
Balkan mutfağının gizli hazinesi: Milinka tarifi
Balkan mutfağının gizli hazinesi: Milinka tarifi Puf puf kabaran hamuru, peynirli iç harcı ve üzerini kaplayan nefis yoğurtlu sosuyla Milinka, Balkan mutfağının en sevilen hamur işlerinden biridir. İşte enfes milinka tarifi...
Kahvaltılar için pratik lezzet: Pişi
Kahvaltılar için pratik lezzet: Pişi Kahvaltı sofralarının zamansız klasiği; dışı altın sarısı bir çıtırlığa ulaşırken, içi pofuduk, içi boşalan ve en önemlisi kesinlikle yağ çekmeyen pürüzsüz bir hamur işi disiplinidir.