Ege mutfağının sevilen lezzeti: Çökertme kebabı tarifi

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Çökertme yöresinden adını alan Çökertme kebabı, hem lezzeti hem de şık sunumuyla Türk mutfağının en özel yemekleri arasında yer alıyor. İnce doğranmış kızarmış patateslerin üzerine yerleştirilen marine edilmiş et, sarımsaklı yoğurt ve tereyağlı sosla buluşarak damaklarda unutulmaz bir tat bırakıyor. Evde kolayca hazırlayabileceğiniz bu tarif, misafir sofraları için de harika bir alternatif sunuyor.

ÇÖKERTME KEBABI İÇİN MALZEMELER

Et için:

500 gram dana bonfile veya biftek

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı kekik

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

Tuz

Karabiber

Patates için:

3 adet orta boy patates

Sıvı yağ (kızartmak için)

Yoğurtlu karışım için:

2 su bardağı süzme yoğurt

2 diş sarımsak

Sosu için:

2 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

Üzeri için:

İnce kıyılmış maydanoz

ÇÖKERTME KEBABI NASIL YAPILIR?

Eti ince şeritler halinde doğrayın. Zeytinyağı, kekik, kimyon, kırmızı toz biber, tuz ve karabiberle harmanlayıp en az 30 dakika marine edin.

Patatesleri jülyen şeklinde ince ince doğrayın. Nişastasının çıkması için soğuk suda 10-15 dakika bekletin. Ardından iyice kurulayın.

Patatesleri kızgın yağda altın rengini alana kadar kızartıp havlu kağıt üzerine alın.

Sarımsakları ezerek yoğurtla karıştırın.

Marine edilen etleri çok yüksek ateşte, tavayı fazla doldurmadan birkaç dakika soteleyin.

Küçük bir tavada tereyağını eritip kırmızı toz biberi ekleyerek sosu hazırlayın.

Servis tabağına önce çıtır patatesleri yerleştirin. Üzerine sarımsaklı yoğurdu gezdirin. Ardından sotelenmiş eti ekleyin.

Son olarak tereyağlı sosu dökün ve ince kıyılmış maydanozla süsleyerek sıcak servis edin.