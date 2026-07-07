Cumhuriyet Gazetesi Logo
Vicdan azabı çektirmeyen enerji deposu: Yüksek proteinli çikolatalı yulaf pudingi

Vicdan azabı çektirmeyen enerji deposu: Yüksek proteinli çikolatalı yulaf pudingi

7.07.2026 17:09:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Vicdan azabı çektirmeyen enerji deposu: Yüksek proteinli çikolatalı yulaf pudingi

Yüksek proteinli çikolatalı yulaf pudingi ile tam bir pastane pudingi dokusuna ulaşmak mümkün. İsteğe göre üzerine eklenecek fıstık ezmesi ve muz dilimleriyle tam bir ziyafete dönüşüyor. İşte enfes tarif...

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Antrenman sonrası veya gün ortasında bastıran tatlı krizlerine karşı hem çok doyurucu hem de kasları besleyen muazzam bir çözüm! Standart pudinglerin aksine ilave şeker içermeyen, yulafın tok tutucu gücü ve çikolatalı protein tozunun yoğun lezzetiyle hazırlanan bu fit puding, diyet bozdurmayan bir şaheser. Üstelik hazırlaması sadece 5 dakikanızı alacak. İşte enfes tarif...

MALZEMELER

4 yemek kaşığı ince öğütülmüş yulaf ezmesi

1 su bardağı süt (Tercihe göre badem veya yulaf sütü de kullanılabilir)

1 ölçek çikolatalı veya vanilyalı protein tozu

1 tatlı kaşığı kakao (Daha yoğun çikolata tadı sevenler için)

1 çay kaşığı tarçın (Kan şekerini dengelemek için)

Üzerini Süslemek İçin:

1 tatlı kaşığı şekersiz fıstık ezmesi

Yarım muz (Dilimlenmiş)

1 tatlı kaşığı Hindistan cevizi tozu veya file badem

ADIM ADIM YAPILIŞI

Küçük bir sos tavasına yulaf ezmesini, sütü, kakaoyu ve tarçını alın. Ocağın altını açın ve karışım kaynamaya başlayıp hafifçe koyulaşana kadar (yaklaşık 3-4 dakika) sürekli karıştırarak pişirin.

Puding kıvamı alan yulafı ocaktan alın ve ilk sıcağını atması için 1-2 dakika bekleyin. (Protein tozunu kaynayan sıvıya eklemek yapısını bozabileceğinden ılımasını beklemek önemlidir). İçine 1 ölçek protein tozunu ekleyip tel çırpıcıyla tamamen pürüzsüz olana kadar hızlıca çırpın.

Hazırladığınız yüksek proteinli karışımı servis kasesine alın.

Pudingin üzerine bir tatlı kaşığı fıstık ezmesini gezdirin. Muz dilimlerini ve file bademleri yerleştirin. İster ılık olarak isterseniz buzdolabında 1 saat soğuttuktan sonra ferah bir tatlı olarak tüketin.

İlgili Konular: #Tatlı tarifi #Yulaf #puding

İlgili Haberler

Trakya mutfağının geleneksel lezzeti: Asma pidesi tarifi
Trakya mutfağının geleneksel lezzeti: Asma pidesi tarifi Asma yaprağı, mısır unu ve taze yeşilliklerin nefis uyumuyla hazırlanan asma pidesi; hafif yapısı, kendine özgü aroması ve pratik hazırlanışıyla sofralara bambaşka bir lezzet katıyor. İşte enfes asma pidesi tarifi...
Trakya mutfağının sabah lezzeti: Sütlü biber kavurması tarifi
Trakya mutfağının sabah lezzeti: Sütlü biber kavurması tarifi Çıtır köy biberlerinin tereyağında hafifçe sotelendikten sonra, un ve sütün eklenmesiyle tavada ipeksi ve kadifemsi bir sos tabanına kavuştuğu; Trakya ve Balkan göçmen mutfağının en sevilen, pratik ve umami zengini kahvaltı miraslarından biridir.
Ege mutfağının sevilen lezzeti: Çökertme kebabı tarifi
Ege mutfağının sevilen lezzeti: Çökertme kebabı tarifi İncecik çıtır patates, marine edilmiş yumuşacık et ve sarımsaklı yoğurdun mükemmel uyumuyla hazırlanan Çökertme kebabı, sofraların en sevilen ana yemeklerinden biri oluyor. İşte adım adım Çökertme kebabı tarifi...