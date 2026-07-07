Vicdan azabı çektirmeyen enerji deposu: Yüksek proteinli çikolatalı yulaf pudingi

Antrenman sonrası veya gün ortasında bastıran tatlı krizlerine karşı hem çok doyurucu hem de kasları besleyen muazzam bir çözüm! Standart pudinglerin aksine ilave şeker içermeyen, yulafın tok tutucu gücü ve çikolatalı protein tozunun yoğun lezzetiyle hazırlanan bu fit puding, diyet bozdurmayan bir şaheser. Üstelik hazırlaması sadece 5 dakikanızı alacak. İşte enfes tarif...

MALZEMELER

4 yemek kaşığı ince öğütülmüş yulaf ezmesi

1 su bardağı süt (Tercihe göre badem veya yulaf sütü de kullanılabilir)

1 ölçek çikolatalı veya vanilyalı protein tozu

1 tatlı kaşığı kakao (Daha yoğun çikolata tadı sevenler için)

1 çay kaşığı tarçın (Kan şekerini dengelemek için)

Üzerini Süslemek İçin:

1 tatlı kaşığı şekersiz fıstık ezmesi

Yarım muz (Dilimlenmiş)

1 tatlı kaşığı Hindistan cevizi tozu veya file badem

ADIM ADIM YAPILIŞI

Küçük bir sos tavasına yulaf ezmesini, sütü, kakaoyu ve tarçını alın. Ocağın altını açın ve karışım kaynamaya başlayıp hafifçe koyulaşana kadar (yaklaşık 3-4 dakika) sürekli karıştırarak pişirin.

Puding kıvamı alan yulafı ocaktan alın ve ilk sıcağını atması için 1-2 dakika bekleyin. (Protein tozunu kaynayan sıvıya eklemek yapısını bozabileceğinden ılımasını beklemek önemlidir). İçine 1 ölçek protein tozunu ekleyip tel çırpıcıyla tamamen pürüzsüz olana kadar hızlıca çırpın.

Hazırladığınız yüksek proteinli karışımı servis kasesine alın.

Pudingin üzerine bir tatlı kaşığı fıstık ezmesini gezdirin. Muz dilimlerini ve file bademleri yerleştirin. İster ılık olarak isterseniz buzdolabında 1 saat soğuttuktan sonra ferah bir tatlı olarak tüketin.