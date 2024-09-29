Yeni trend hamburger dürümü: Hamburger sevenlere yepyeni lezzet!

Yayınlanma: 29.09.2024 - 18:32

Güncelleme: 29.09.2024 - 18:32

Hamburger dürüm, klasik hamburger lezzetini yepyeni bir formda sunarak burger severlere farklı bir deneyim yaşatıyor. Efsaneleşmiş sosu, leziz köftesi ve taze sebzeleri, pratik bir dürüm halinde birleşiyor. Hem doyurucu hem de taşınması kolay bu tarif, özellikle evde hızlıca hazırlanabilecek enfes bir alternatif sunuyor. İşte enfes dürüm tarifi...

MALZEMELER

300 gr kıyma

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

4 adet lavaş ekmeği

Sosu İçin:

1/2 su bardağı mayonez

1 yemek kaşığı hardal

1 yemek kaşığı ketçap

1 yemek kaşığı turşu suyu

1 çay kaşığı toz şeker

1 çay kaşığı sarımsak tozu (isteğe bağlı)

Dürüm İç Malzemeleri:

4 dilim cheddar peyniri

2 adet marul yaprağı (ince doğranmış)

1 adet domates (ince dilimlenmiş)

2-3 adet salatalık turşusu (ince dilimlenmiş)

1/2 adet küçük soğan (ince kıyılmış)

YAPILIŞI

Kıyma, tuz ve karabiberi bir kaba alın, iyice yoğurun.

Hazırlanan köfte karışımının bir kısmını bir lavaşa yayın

Yapışmaz bir tavayı ısıtın kıymalı kısım altta kalacak şekilde pişirin.

Mayonez, hardal, ketçap, turşu suyu, toz şeker ve sarımsak tozunu bir kapta karıştırarak sosu hazırlayın.

Kıyma piştikten sonra, üzerine bir miktar Big Mac sosundan sürün.

Üzerine cheddar peynir dilimini koyun.

İnce doğranmış marul, domates, turşu ve soğanı köftelerin üzerine ekleyin. Lavaşı yavaşça sarın.

Dürümü ikiye bölüp sıcak servis yapın