11 adımda cam gibi bir cilde kavuşun: İşte parlak görünümün sırrı Glass skin trendi...

Yayınlanma: 17.04.2024 - 16:24

Güncelleme: 17.04.2024 - 16:24

Güzellik trendleri günümüzde hızla değişiyor ve sosyal medya bu trendlerin şekillenmesinde büyük rol oynuyor. Son dönemlerde popüler hale gelen Glass Skin trendi, birçok kadının dikkatini çekti. Pürüzsüz ve cam gibi bir cilde sahip olmak isteyenler için Korelilerin bu cilt bakım sırrı büyük ilgi görüyor. Peki, Korelilerin parlak görünümün sırrı Glass skin trendi nedir, nasıl uygulanır? İşte 11 adımda cam gibi bir cilde kavuşmanın yolları...

GLASS SKIN TRENDİ NEDİR?

Glass Skin, Kore'den gelen bir güzellik trendidir ve cilde canlılık ve parlaklık kazandırmayı hedefler. Adını, camın pürüzsüz ve parlak yüzeyinden alır. Bu trend, ciltteki kusurları gizlemek yerine doğal ve ışıltılı bir görünüm elde etmeyi amaçlar.

GLASS SKIN NASIL ELDE EDİLİR?

Cildinizi neme doyurmak bu yaklaşımın en önemli ayırt edici özelliği. Tabii ki eklemeniz gereken başka şeyler de var: güneş kremi, eksfoliyantlar ve yüz maskeleri. Yoon'a göre en önemli şey, her şeyi yumuşak tutmaktır. "Çok fazla asit veya sert aktif madde ile aşırıya kaçmayın" diye tavsiyede bulunuyor. Bu durum, uzun vadede cildinizin iltihaplanmasına sebep olabilir. İçerik etiketlerini kontrol edin. C vitamini içeren ürünler kullanıyorsanız, bunları yüksek konsantrasyonda AHA, BHA veya retinol ile karıştırma konusunda çok dikkatli olmalısınız.

GLASS SKIN TRENDİNİN 11 ADIMI NEDİR?

Cilt bakım rutininizi sağlıklı ve ışıltılı bir cilt için optimize etmek için adım adım bir plan:

1.Hafif Bir Temizleyiciyle Başlayın:

Güne temiz bir ciltle başlamak için sülfatsız bir temizleyici kullanın. Bu, cildi derinlemesine temizlerken nazik bir etki sağlar.

2. Cildinizi Nemlendirici Bir Özle Doyurun:

Nemlendirici özelliği olan bir tonik ve su bazlı nemlendirici ile cildinizi nemlendirin ve canlandırın.

3. Esans Pedleriyle İlave Nem Katabilirsiniz:

Esansla ıslatılmış pedler, cildinizi koruyucu bir nem kalkanıyla sarar.

4. Nemlendirici Bir Serum Uygulayın:

Cildi iyileştirmeye yardımcı olan hyaluronik asit, yağ asitleri, vitaminler, peptitler ve mineraller içeren bir serum uygulayın.

5. Antioksidan Bakımından Zengin Bir Nemlendirici Kullanın:

Cildinizi serbest radikallerin zararlarından koruyacak antioksidanlar içeren bir nemlendirici kullanın.

6.Sıkılaştırıcı Bir Göz Kremi Sürün:

Göz altı bölgelerinizde iyileşme sağlayacak peptitler, ginseng, kolajen ve glutatyon içeren bir göz kremi kullanın.

7. Her Şeyi Yüz Yağıyla Kaplayın:

Cildinizi dengelemek için komedojenik olmayan bir cilt bakım yağıyla yüzünüzü kaplayın.

8.Güneş Kreminizi Unutmayın:

Cildinizi güneşin zararlı etkilerinden koruyacak yüksek SPF içeren güneş kremi kullanın.

9. Akşamları Temizleme ve İkinci Aşamalı Temizlik:

Makyajınızı temizlemek için temizleme yağları ve balzamlar kullanın. Ardından su bazlı bir temizleyici ile temizliği tamamlayın.

10. Haftada Bir Peeling Etkili Maske Uygulayın:

Siyah noktaları ve sivilceleri hedefleyen bir kimyasal peeling etkili maske kullanarak cildinizi iyileştirin.

11. Haftada Bir Nemlendirici Maske Uygulayın:

Cildinizi derinlemesine nemlendirmek için yoğun etkili bir nem maskesi kullanın.

Bu adımları düzenli olarak uygulayarak, cildinizin sağlıklı, canlı ve ışıltılı olmasını sağlayabilirsiniz.