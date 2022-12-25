Yeni yıla evde gireceklere özel hindi tarifi

25 Aralık 2022 Pazar, 08:59

Yılbaşı denilince akla ilk gelen yemeklerden biride fırında hindi. Hindiyi yanında salatalar, pilavlar ve mezelerle birlikte servis edip sofranızın lezzetlerini çeşitlendirebilirsiniz. Sevdiklerinize şahane bir lezzet sunabilirsiniz. İşte yapımı kolay hindi tarifi…

MANDALİNA SOSLU HİNDİ

Pişirme Süresi: 1.5 ila 3 saat

6-8 kişilik

Malzemeleri:

1 adet bütün hindi ( 5-6 kg)

2 yemek kaşığı tereyağı

1 çay bardağı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı tuz



Mandalina Sos için :

1 su bardağı su

1 su bardağı mandalina suyu

Yarım limonun suyu

1 adet portakal kabuğu

Yarım su bardağı bal

2 yemek kaşığı elma sirkesi

1 yemek kaşığı toz zencefil

2 diş sarımsak

1 yemek kaşığı nişasta

Süslemek için:

Yeşil ve kokteyl zeytin

Marul Yaprakları ve haşlanmış veya sotelenmiş sebzeler





Yapılışı:

1. Öncelikle tereyağını ve zeytinyağını bir fırça yardımıyla hindinizin üzerine sürün. Geniş bir tavayı ya da tencereyi iyice ısıtıp, hindilerin iki tarafına da güzelce renk verecek şekilde mühürleyin. Karabiber ve tuzunu ilave edin.

2. Fırın kabına aldığınız hindilerin üzerine kürdan geçirin ve kürdanların ucuna küçük kestiğiniz havuçları saplayın, üzerine hava almayacak şekilde alüminyum folyo ile kaplayın. Bu işlem alüminyum folyonun ete temas etmemesini sağlayacak. Ardından fırına atın ve 180 derecede 1.5 ila 3 saat üzeri kapalı bir şekilde pişirin. Pişirme süresi fırına göre değişiklik gösterebilir. 1.5 saatten sonra kontrol edin. sonrasında fırını 200 dereceye alın ve 15 dakika üzeri açık bir şekilde pişirin.

3. Mandalina sos için, nişasta ve 2 yemek kaşığı suyu bir kasede karıştırın. Bunun dışındaki tüm malzemeleri bir sos tenceresine alın ve karıştırarak kaynatın. 20-25 dakika kısık ateşte kıvam alıncaya kadar pişirin. Ardından nişastalı suyu içine ekleyip, kıvam verip, parçalayıcıda pürüzsüz hale getirin.

4. Fırından çıkan hindinin üzerine mandalina sosu dökerek servis edin. Marul yaprakları, zeytin, haşlanmış sebzelerle süsleyerek sıcak olarak servis edin.

Not: Bütün hindi pişirmek istemiyorsanız, aynı tarifi hindi butlada yapabilirsiniz. Daha kısa sürede piştiğini ve nar gibi kızardığını göreceksiniz.