Yenidünya kebabı tarifi...

Yenidünya Kebabı, meyve ve etin uyumunu en lezzetli şekilde sofralara taşıyor. Mevsiminde toplanan tatlı-ekşi aromalı yenidünya (malta eriği) meyveleri, özenle hazırlanmış kıymalı iç harçla buluşuyor. Fırında pişerek hem hafif hem de aromatik bir kebaba dönüşen bu yemek, yöresel mutfakların yaratıcı dokunuşlarını en iyi şekilde yansıtıyor.

MALZEMELER

500 g dana-kuzu karışık kıyma

1 adet soğan (ince doğranmış)

1 diş sarımsak (ezilmiş)

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı kimyon

12-15 adet olgunlaşmamış yenidünya (malta eriği)

1-2 yemek kaşığı zeytinyağı

Sosu için:

1 yemek kaşığı domates salçası

1 su bardağı sıcak su

YAPILIŞI

Yenidünyaların çekirdeklerini çıkarın, çok olgun olanları değil hafif sert olanları tercih edin.

Kıyma, soğan, sarımsak ve baharatları yoğurarak iç harcı hazırlayın.

Yenidünyaların içine kıymalı harçtan doldurun.

Fırın kabına dizin ve üzerine zeytinyağı gezdirin.

Salçayı sıcak suda açarak kebapların üzerine gezdirin.

Önceden ısıtılmış 180°C fırında, yaklaşık 30-35 dakika pişirin.

Sıcak olarak servis edin.