Yılbaşı sofraları için sadece 3 malzemeli bir meze: Fındıklı Peynir Topları

Yayınlanma: 31.12.2023 - 17:22

Güncelleme: 31.12.2023 - 17:22

Yeni yılın tatlı ve hafif bir başlangıcına hazır mısınız? Sadece 3 malzemeyle harika bir meze hazırlamanın keyfini çıkarmak mümkün. Yılbaşı sofralarınızı şenlendirecek bu pratik ve lezzetli tarife geçmeden önce, mutfakta keyifli bir süreç sizi bekliyor. İşte, pratik ve az malzemeli yılbaşı mezesi!

MALZEMELER

200 gram labne peyniri

1 su bardağı tuzlu fındık içi (kabuklarından arındırılmış)

2 yemek kaşığı taze kekik veya maydanoz (isteğe bağlı)

Kraker veya taze ekmek dilimleri (servis için)

YAPILIŞI

Labne peynirini bir kaseye alın.

Fındık içini rondodan geçirerek ince bir şekilde çekin. Bir kısmını iç harcına, bir kısmını da dışa süslemek için ayırabilirsiniz.

İnce çekilmiş fındıkları labne peyniri ile karıştırın. İsteğe bağlı olarak taze kekik veya maydanoz ekleyebilirsiniz.

Hazırladığınız karışımdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp avuç içinde yuvarlayarak küçük toplar oluşturun.

Hazırladığınız peynir toplarını bir tabağa veya servis tabağına yerleştirin.

Üzerlerine ayırdığınız çekilmiş fındıkları serpiştirin.

Fındıklı peynir toplarını buzdolabında en az 1 saat kadar dinlendirin.

Soğuyan topları kraker veya taze ekmek dilimleriyle servis yapın.